"Snoop Dogg" ģimenē notikusi nelaime: mirusi leģendārā repera mazmeitiņa
"Snoop Dogg" (foto: Scanpix / AP)
Slavenības

"Snoop Dogg" ģimenē notikusi nelaime: mirusi leģendārā repera mazmeitiņa

Nils Zālmanis

Jauns.lv

Repa leģenda “Snoop Dogg” paziņojis sirdi plosošu vēsti — mirusi viņa 11 mēnešus vecā mazmeitiņa Kodi Dro.

"Snoop Dogg" ģimenē notikusi nelaime: mirusi leģen...

Kodi bija “Snoop Dogg” meitas Kori pirmais bērniņš, kurš piedzima 2025. gada februāra beigās trīs mēnešus pirms paredzētā laika. Lielāko mūža laiku viņa pavadīja slimnīcā, līdz janvāra sākumā viņu izrakstīja, par ko Kori sajūsmināta ziņoja 6. janvārī ar “Instagram” vēstījumu, pateicoties faniem par lūgšanām: “Dievs visus sadzirdēja”.

"Snoop Dogg" meita Kori paziņo par meitiņas nāvi (ekrānuzņēmums no "Instagram")
"Snoop Dogg" meita Kori paziņo par meitiņas nāvi (ekrānuzņēmums no "Instagram")

Tomēr sestdien viņa publicēja melnbaltu foto ar parakstu: “Pirmdien es zaudēju mūža mīlestību. Savu Kodi.”

Arī viņas satriektais līgavainis, fotogrāfs Veins Dūss publicēja sirdi plosošu attēlu, kurā viņš tur rokās mazo meitiņu. “Esmu visbēdīgākais cilvēks, kopš tu mani atstāji, Kodi Dro. Bet es zinu, ka tu esi mierā. Tētis vienmēr tevi mīlēs.”

Veins Dūss ar savu meitiņu (ekrānuzņēmums no "Instagram")
Veins Dūss ar savu meitiņu (ekrānuzņēmums no "Instagram")

Pats "Snoop Dogg" pēc skumjā paziņojuma savā "Instagram" kontā publicēja fotoattēlu ar saviem trim bērniem.

"Snoop Dogg" ar saviem trim bērniem (ekrānuzņēmums no "Instagram")
"Snoop Dogg" ar saviem trim bērniem (ekrānuzņēmums no "Instagram")

Tēmas

In MemoriamInstagramSnoop Dogg

Citi šobrīd lasa