"Snoop Dogg" ģimenē notikusi nelaime: mirusi leģendārā repera mazmeitiņa
Repa leģenda “Snoop Dogg” paziņojis sirdi plosošu vēsti — mirusi viņa 11 mēnešus vecā mazmeitiņa Kodi Dro.
Kodi bija “Snoop Dogg” meitas Kori pirmais bērniņš, kurš piedzima 2025. gada februāra beigās trīs mēnešus pirms paredzētā laika. Lielāko mūža laiku viņa pavadīja slimnīcā, līdz janvāra sākumā viņu izrakstīja, par ko Kori sajūsmināta ziņoja 6. janvārī ar “Instagram” vēstījumu, pateicoties faniem par lūgšanām: “Dievs visus sadzirdēja”.
Tomēr sestdien viņa publicēja melnbaltu foto ar parakstu: “Pirmdien es zaudēju mūža mīlestību. Savu Kodi.”
Arī viņas satriektais līgavainis, fotogrāfs Veins Dūss publicēja sirdi plosošu attēlu, kurā viņš tur rokās mazo meitiņu. “Esmu visbēdīgākais cilvēks, kopš tu mani atstāji, Kodi Dro. Bet es zinu, ka tu esi mierā. Tētis vienmēr tevi mīlēs.”
Pats "Snoop Dogg" pēc skumjā paziņojuma savā "Instagram" kontā publicēja fotoattēlu ar saviem trim bērniem.