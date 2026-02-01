Sinoptiķiem svarīgs sakāmais par laikapstākļiem nākamās nedēļas nogalē
Kamēr Latviju jau labu laiku stindzina pamatīgi mīnusi, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sinoptiķu sniedz prognozes par to, kādas cerības mums ir ieelpot siltāku gaisu.
Nedēļas iesākumā laiks būs sauss un lielākoties saulains, bet tās izskaņā sagaidāma sniega segas palielināšanās un sala mazināšanās, liecina LVĢMC sinoptiķu prognozes.
Nedēļas pirmajā pusē laiks būs ne tikai auksts, bet arī sauss. Aukstākas gaisa masas ietekmē temperatūra naktīs lielā daļā valsts teritorijas noslīdēs līdz vai pat zem -20 grādu atzīmes.
Nakts uz pirmdienu, kā arī rīta stundas būs īpaši dzestras, jo daudzviet termometra stabiņš noslīdēs līdz -22…-27 grādu atzīmei, vietām valsts dienvidos arī sasniedzot -30 grādus. Pastāv iespēja, ka var tikt uzstādīti jauni 2. februāra minimālās gaisa temperatūras rekordi, prognozē LVĢMC.
Dienās gaisa temperatūra lielākoties nepārsniegs -9...-14 grādus. Gan pirmdiena, gan otrdiena vēl būs pārsvarā saulainas, taču nedēļas vidū mākoņu daudzums pakāpeniski sāks palielināties.
Nedēļas otrajā pusē no dienvidrietumiem pastiprināsies ciklona ietekme, ieplūdīs siltāks gaiss un palielināsies nokrišņu daudzums. Naktīs gaiss neatdzisīs vairāk par -15 grādiem, un arī dienās sals mazināsies, tomēr atkušņa varbūtība nākamās nedēļas izskaņā joprojām ir neliela, atzīmē LVĢMC.