45 gadi kopš pirmās kino lomas! Satriecoši fakti, ko jūs vēl nezinājāt par Rovanu Atkinsonu
Britu aktieris Rovans Atkinsons 6. janvārī atzīmēja savu 71. dzimšanas dienu, taču šis gads ir īpašs ar to, ka aprit 45 gadi kopš aktiera pirmās kino lomas tālajā 1981. gadā. Neraugoties uz plašo lomu klāstu, daudziem viņš ir un paliek nepārspējamais misters Bīns. Lai gan šķiet, ka par Atkinsonu ir zināms teju viss, piedāvājam ieskatu dažos maz zināmos faktos. No reizes, kad viņš izglāba savu ģimeni no lidmašīnas avārijas līdz saiknei ar britu karalisko ģimeni.
Rovans Sebastians Atkinsons pasaulē nāca 1955. gada 6. janvārī un viņam ir daudz neparastu brīžu, uz kuriem atskatīties. No klusas bērnības Konsetā, Daremas grāfistē, viņš kļuva par pasaulslavenu komēdiju ikonu un īstenu Lielbritānijas dārgumu. Viņš pasaulei ir devis tādus neaizmirstamus tēlus kā misteru Bīnu, Džoniju Angli un Edmundu Melno Čūsku, piedalījies iemīļotās filmās – "Tāda ir mīlestība", “Četras kāzas un vienas bēres” un "Vonka". Fani viņu pazīst pēc izcilās laika izjūtas, smieklīgajām grimasēm un mīlestības pret ātrām automašīnām. Taču šī izcilā personība sevī slēpj vēl daudz vairāk, nekā varētu šķist. Viņa dzīve ir pilna ar pārsteigumiem un amizantiem faktiem, kurus varbūt vēl nezinājāt.