No aukstuma siltumā bez aizsvīdušām brillēm - tas ir iespējams!
Ziemas iestāšanās briļļu lietotājiem nozīmē ne tikai papildu rūpes par garderobi, bet arī cīņu ar vienu no kaitinošākajām sezonālajām problēmām – briļļu lēcu aizsvīšanu. Ikviens, kurš valkā brilles, ir sastapies ar šo situāciju: sperot pirmo soli no aukstuma siltā telpā, pasauli pēkšņi aizklāj necaurredzama migla.
Šī parādība nav tikai neērta, tā var būt pat bīstama, piemēram, vadot automašīnu vai pārvietojoties pa pilsētas ielām. Kāpēc tas notiek un kādi ir efektīvākie risinājumi, lai saglabātu asu redzi jebkuros laikapstākļos? VIZIONETTE eksperti skaidro, kā uzvarēt cīņā, izmantojot profesionālus līdzekļus.
Kāpēc lēcas aizsvīst?
Kad auksta virsma (šajā gadījumā briļļu lēcas) saskaras ar siltu, mitru gaisu, notiek kondensācija. Gaisā esošie ūdens tvaiki atdziest un pārvēršas mikroskopiskos pilienos, kas izkliedē gaismu, radot aizsvīduma efektu. Ziemā šo procesu pastiprina gan krasas temperatūras svārstības, gan mūsu pašu elpa, kas, valkājot šalli, tiek novirzīta tieši uz augšu pret lēcām.
Ko nedarīt?
Pirms ķeramies pie risinājumiem, ir svarīgi kliedēt dažus populārus mītus. Internetā bieži sastopami padomi lietot trauku mazgājamos līdzekļus, ziepju šķīdumus vai pat zobu pastu, lai novērstu aizsvīšanu.
Optikas speciālisti brīdina: šie mājas līdzekļi var neatgriezeniski sabojāt mūsdienu lēcu augstvērtīgos klājumus. Augstas kvalitātes brilles prasa profesionālu kopšanu.
VIZIONETTE arsenāls skaidrai redzei
Lai nodrošinātu maksimālu komfortu, VIZIONETTE piedāvā trīs dažādus risinājumus, kas pielāgoti dažādiem dzīvesstiliem un vajadzībām. Visi šie produkti darbojas uz vienota principa, tie izveido īpašu, neredzamu nanokārtiņu, kas neļauj ūdens pilieniem uzkrāties, liekot tiem vienmērīgi izplūst pa virsmu.
Visērtākā ir speciāli piesūcinātā mikrošķiedras lupatiņa, kas lietojama "sausā" veidā un pēc 10 sekunžu rūpīgas lēcu apstrādes nodrošina aizsardzību līdz pat 12 stundām (izmantojama līdz 200 reizēm). Ikdienas higiēnas rutīnai lieliski piemērots ir klasiskais aerosols, kas garantē vienmērīgu pārklājumu pa visu lēcas virsmu un ir viegli notīrāms ar parasto mikrošķiedras lupatiņu, savukārt maksimālai aizsardzībai ekstrēmos apstākļos, piemēram, sportojot vai strādājot straujās temperatūras svārstībās, visuzticamākais ir anti-fog gēls, kura blīvā konsistence izveido visbiezāko un noturīgāko aizsargslāni, nodrošinot nepārspējamu ilgtermiņa rezultātu.
Ekspertu padomi nevainojamam rezultātam
Lai izvēlētais anti-fog līdzeklis darbotos nevainojami, ievēro dažus svarīgus soļus.
Pirms uzklāšanas notīri brilles: Putekļi vai tauku paliekas uz lēcām neļaus līdzeklim vienmērīgi piesaistīties virsmai. Izmanto speciālo briļļu tīrīšanas līdzekli vai remdenu ūdeni. VIZIONETTE piedāvā iegādāties briļļu lēcu tīrāmo šķidrumu, kuru vēlāk varēsi piepildīt atkārtoti neskaitāmas reizes bez maksas!
Lieto atbilstošu lupatiņu: Nekad neizmanto papīra dvieļus vai apģērbu – tie var radīt mikro-skrāpējumus.
Regularitāte: Anti-fog slānis nav mūžīgs. Tas ir regulāri jāatjauno, jo vides ietekmē un tīrot brilles, tas dabiski nolietojas.
Neatkarīgi no tā, vai izvēlēsies kompakto lupatiņu, parocīgo aerosolu vai spēcīgo gēlu, profesionālie līdzekļi ir vienīgais drošais veids, kā pasargāt briļļu lēcas no aizsvīšanas.