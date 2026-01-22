Zinātnieki pierādījuši: pie 37,2 grādu temperatūras vīrieši patiešām jūtas sliktāk nekā sievietes
Ilgu laiku apgalvojums, ka vīrieši slimības laikā cieš vairāk nekā sievietes, tika uztverts ar ironiju vai jokiem. Tomēr jaunākie zinātniskie pētījumi liecina – šim priekšstatam ir reāls bioloģisks pamats. Zinātnieki secinājuši, ka jau pie 37,2 grādu ķermeņa temperatūras vīriešu pašsajūta pasliktinās ievērojami vairāk nekā sievietēm.
Ko rāda pētījumi?
Pētījumos konstatēts, ka pat neliels ķermeņa temperatūras paaugstinājums vīriešiem izraisa:
-
izteiktāku nespēku
-
galvassāpes
-
nogurumu un koncentrēšanās grūtības
-
paaugstinātu jutību pret sāpēm
Tikmēr sievietes līdzīgā temperatūrā bieži vien spēj turpināt ikdienas aktivitātes ar salīdzinoši mazāku diskomfortu.
Vainojami hormoni un imūnsistēma
Zinātnieki skaidro, ka galvenais iemesls ir hormonālās atšķirības. Estrogēns, kas sievietēm ir augstākā līmenī, stiprina imūnreakciju, palīdzot organismam efektīvāk cīnīties ar infekcijām. Savukārt testosterons, kas dominē vīriešu organismā, šo reakciju var pavājināt.
Rezultātā vīriešu imūnsistēma uz infekciju reaģē citādi – bieži ar spēcīgāku iekaisuma reakciju, kas arī izraisa smagāku pašsajūtu.
Kāpēc vīrieši slimības izjūt asāk?
Papildus hormonālajiem faktoriem nozīme ir arī:
-
augstākai iekaisuma reakcijai, kas pastiprina simptomus
-
atšķirīgai sāpju uztverei
-
lielākai organisma enerģijas patēriņai cīņā ar slimību
Tas nozīmē, ka vīriešu organisms, pat pie neliela temperatūras paaugstinājuma, darbojas intensīvākā “krīzes režīmā”.
Vai tas nozīmē, ka vīrieši pārspīlē?
Eksperti uzsver – ne vienmēr. Lai gan sociālajos stereotipos bieži tiek izsmiets “vīriešu saaukstēšanās sindroms”, zinātne apliecina, ka vismaz daļā gadījumu vīrieši patiešām izjūt slimību smagāk.
Tas nenozīmē, ka sievietes neslimo vai ka viņām vienmēr ir vieglāk, taču statistiski vīriešu ķermenis uz infekcijām reaģē ar izteiktākiem simptomiem.
Ko tas maina ikdienā?
Ārsti norāda, ka svarīgākais ir neignorēt simptomus, neatkarīgi no dzimuma. Pat neliels drudzis var būt signāls, ka organismam nepieciešama atpūta.
Vienlaikus šie pētījumi palīdz labāk saprast, kāpēc slimības laikā cilvēki jūtas atšķirīgi, un kāpēc universāla pieeja veselībai ne vienmēr ir efektīva.
Izrādās, ka joks par vīriešiem un slimībām nav tikai stereotips. Pie 37,2 grādu temperatūras vīrieši tiešām var justies sliktāk, un tam ir zinātnisks pamatojums. Tas vēlreiz apliecina, ka cilvēka organisms ir sarežģīts, un pat šķietami nelielas atšķirības var būtiski ietekmēt pašsajūtu.