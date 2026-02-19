Pasaules čempione ASV kļūst arī par olimpisko čempioni, atmaksājot Kanādai par zaudējumu Pekinā
Megana Kellere ceturtdien Milānā olimpisko spēļu sieviešu hokeja turnīra finālā guva uzvaras vārtus papildlaikā un nodrošināja ASV izlasei zelta medaļas, sarūgtinot līdzšinējo olimpisko čempioni Kanādu. Kā tas pēdējās divas dienas kļuvis ierasts - atkal spēles rezultāts bija 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
Otrā perioda pirmajā minūtē Kristina O'Nīla izvirzīja vadībā Kanādu, bet divas minūtes un četras sekundes pirms pamatlaika beigām, kad amerikānietes spēlēja bez vārtsardzes, Hilarija Naita panāca 1:1. Spēle turpinājās papildlaikā, un tā piektajā minūtē Kellere apveda pretinieci un pārspēja vārtsardzi.
Olimpiskais hokeja turnīrs sieviešu izlasēm noticis astoņas reizes, piecos no tiem uzvarējušas kanādietes, bet trijos - amerikānietes. Tikai 2006. gadā tika izjaukts Ziemeļamerikas izlašu fināls, sudrabu izcīnot Zviedrijai.
Cīņā par trešo vietu Šveice ar rezultātu 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) pārspēja Zviedrijas valstsvienību, uzvaras vārtus papildlaikā gūstot Alīnai Millerei. Šveice bronzas medaļas izcīnīja arī 2014. gada olimpisko spēļu turnīrā.
Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.