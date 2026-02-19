Amerikāniete Ališa Liu pārspēj trīs japānietes un izcīna zelta medaļu daiļslidošanā
ASV sportiste Ališa Liu ceturtdien izcīnīja zelta medaļu olimpisko spēļu daiļslidošanas sacensībās, aiz sevis atstājot trīs Japānas daiļslidotājas.
Liu pēc īsās programmas bija trešā, bet izvēles programmā uzrādīja labāko rezultātu, summā par savu sniegumu saņemot vērtējumu 226,79 punkti.
Pekinas spēļu bronzas medaļniece Kaori Sakamoto bija otrā abās programmās un izcīnīja sudrabu, iekrājot 224,90 punktus. Ami Nakari bija līdere pēc īsās programmas, bet devītais rezultāts izvēles programmā lika viņai atkāpties uz trešo vietu summā ar 219,16 punktiem. Mone Čiba abās programmās bija ceturtā un no labāko trijnieka atpalika par 1,28 punktiem.
No eiropietēm labāko rezultātu sasniedza pēdējo divu gadu Eiropas čempione igauniete Nīna Petrokina, kura bija septītā ar 210,82 punktiem. Pēc īsās programmas Petrokina bija desmitā, bet sestais rezultāts izvēles programmā ļāva pacelties augstāk.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.