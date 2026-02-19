Kellija Sildaru (foto: Scanpix / Reuters)
Citi sporta veidi
Vakar 23:32
Igaunijas vienīgā medaļniece Pekinas spēlēs Kellija Sildaru par mata tiesu nekvalificējas finālam
Kellija Sildaru, kura pirms četriem gadiem bija Igaunijas vienīgā medaļniece Pekinas olimpiskajās spēlēs, ceturtdien Livinjo nepārvarēja frīstaila slēpošanas kvalifikāciju sacensībās rampā.
Kvalifikācijā 21 sportiste cīnījās par 12 ceļazīmēm uz finālu, un Sildaru palika 13. vietā, punktu no kvalifikācijas barjeras. Tikmēr 17. vietu ieņēma cita igauniete Grēta Mia Mēntalo.
Sildaru 19 gadu vecumā Pekinā izcīnīja bronzu sloupstailā, ceturto vietu rampā un 17. pozīciju "Big Air" disciplīnā, bet šajās olimpiskajās spēlēs viņa startēja tikai vienās sacensībās. Seškārtējā ekstrēmo sporta veidu spēļu čempione Sildaru pēdējos gados cīnījusies ar traumām.
Olimpiskajās spēlēs startē arī viņas jaunākais brālis Henrijs Sildaru, kurš sloupstailā un "Big Air" ieņēma vietas trešajā desmitā.
Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.