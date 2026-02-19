Seriāla "Mīļākās" prezentācija ikoniskajā lounge klubā "Coyote Fly"; 19.02.2026.
Ikoniskajā lounge klubā "Coyote Fly" prezentē pašmāju seriālu "Mīļākās", kur dāmas atklās pikantus noslēpumus. FOTO
Slavenajā Rīgas lounge klubā ceturtdien notikusi jaunā pašmāju seriāla “Mīļākās” pirmizrāde. To no 23. februāra varēs skatīties "Go3" televīzijā.
Kā apgalvo seriāla veidotāji, sievietes tajā ne vien atpazīs savu ikdienu, atklās patiesi pikantus noslēpumus, bet varēs arī identificēties ar četrām galvenajām varonēm, ko atveido sabiedrībā zināmas aktrises.
Galvenās lomas seriālā atveido: Lelde Dreimane (Anna), Kristīna Zaharova (Signe), Malgožata Apse (Alise), Elīna Bojarkina (Laura), Andris Bulis (Edgars), Ivars Auziņš (Kaspars), Maksims Busels (Aleksejs) u.c. “Mīļākās” režisors ir Didzis Eglītis, bet veidotāji – “Seriālu māja”.