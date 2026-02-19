Pēc 400 gadiem "izniris" no ūdens: Stokholmas centrā iedzīvotājus pārsteidz rets skats. FOTO
Stokholmas centrā, pateicoties neparasti zemam ūdens līmenim Baltijas jūrā, kļuva redzams Zviedrijas Jūras spēku XVII gadsimta kuģa vraks, kas bija zem ūdens gandrīz 400 gadus.
Eksperti uzskata, ka kuģis nogremdēts aptuveni 1640. gadā, lai izmantotu to kā pamatu jaunā tilta būvniecībai uz Kastelholmen salas. "Tas bija izsmalcināts risinājums – vietā, lai izmantotu jaunu koksni, tilta būvniecībai varēja izmantot pašu kuģa korpusu, kas bija izgatavots no izturīga ozola," piebilda nogrimušu kuģa vraku muzeja vadītājs Džims Hansons.
Arheologi vēl nav spējuši precīzi identificēt kuģi, jo tas ir viens no pieciem līdzīgiem atlūžņiem, kas tika novietoti rindā tajā pašā rajonā, lai veidotu tiltu. Visi tie datēti ar 16. gadsimta beigām un 17. gadsimta sākumu.
Unikālie apstākļi Baltijas jūrā
Pēc Hansona teiktā, lieliskā atliekas saglabāšanās ir saistīta ar Baltijas jūras īpašībām. "Šeit, Baltijas jūrā, mums nav kuģu tārpa, kas ēd koksni, tāpēc tas saglabājas, kā redzat, 400 gadus," viņš sacīja, stāvot pie kuģa vraka.
Daļa kuģa parādījās ūdens virsmā jau 2013. gadā, taču, pēc arheologa vārdiem, nekad iepriekš tas nav bijis tik labi redzams kā tagad. Iemesls ir ūdens līmeņa pazemināšanās Baltijas jūrā, kas šobrīd atrodas zemākajā līmenī pēdējo simts gadu laikā.
"Ziemeļvalstu reģionā bija ļoti ilgstošs augsta spiediena periods. Tas izspieda ūdeni no Baltijas jūras uz Ziemeļjūru un Atlantijas okeānu," paskaidroja Hansons.
Nogremdētā Baltijas jūras dārgumu krātuve
Pašlaik tiek īstenota pētnieciskā programma "Pazudušā flote" ("The Lost Navy"), kuras mērķis ir identificēt un precīzi datēt lielu skaitu Zviedrijas Jūras spēku kuģu atliekas, kas guļ Baltijas jūras gultnē. Pēdējos gados šajā reģionā ir atrasti vairāki ievērojami dārgumi:
- 2024. gada aprīlis: Zinātnieki, pētot senos nogrimušos kuģus pie Zviedrijas krasta, atklāja senus artefaktus, tostarp kasti ar ieročiem un bruņu daļām.
- 2024. gada jūlijs: nirēji atrada uz kuģa atlūzām Baltijas jūrā pie Zviedrijas krasta milzīgu daudzumu šampanieša un vīna. Vēlāk valdība vērtīgo kravu nosauca par aizsargājamu.
- 2022. gada oktobris: Zviedrijas jūras arheologi atklāja sen aizmirstu kuģi dvīni slavenajam 17. gadsimta militārajam kuģim "Vasa". Kuģis "Vasa", kas nogrima sava pirmā brauciena laikā, pēc pacelšanas no okeāna gultnes ir izstādīts Stokholmā kopš 1960. gadiem.