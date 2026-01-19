Redzes pārbaudījums ziemā: spilgta gaisma, sauss gaiss un risinājumi acu komfortam
Ziemu bieži uztveram kā atelpas brīdi acīm, jo saule vairs nav tik spoža kā vasarā. Taču realitātē tieši aukstajā sezonā redze piedzīvo īpašu pārbaudījumu. Zems saules leņķis, atspīdumi no sniega un ledus, kā arī sauss iekštelpu gaiss rada apstākļus, kuros acis nogurst ātrāk, kļūst jutīgākas un biežāk signalizē par diskomfortu.
Ziemā saule atrodas zemu virs horizonta, un tās stari bieži krīt tieši acīs – gan ejot, gan braucot ar auto. Sniegs pastiprina šo efektu, atstarojot lielu daļu gaismas un radot apžilbinājumu pat mākoņainās dienās. Vienlaikus telpās darbojas apkure, kas samazina gaisa mitrumu un veicina acu sausumu, kairinājumu un dedzinošu sajūtu. Šī kombinācija nereti izraisa acu nogurumu, galvassāpes un grūtības fokusēties.
Viens no mūsdienīgākajiem risinājumiem ikdienas komfortam ir Transitions jeb fotohromās briļļu lēcas. Tās automātiski pielāgojas apkārtējai gaismai – telpās ir dzidras, bet ārā kļūst tumšākas, samazinot apžilbinājumu un slodzi acīm. Šāda pielāgošanās ir īpaši noderīga ziemā, kad dienas laikā bieži pārvietojamies starp iekštelpām un āra vidi ar krasām apgaismojuma atšķirībām.
Svarīgs aspekts, par kuru daudzi aizdomājas tikai brīdī, kad diskomforts jau ir jūtams, ir acu jutība pret gaismu. Tā katram cilvēkam ir atšķirīga, un ne vienmēr to iespējams novērtēt pašam. Tāpēc “Fielmann” optikās pieejams acu jutības tests ar ierīci Lumiz100. Tas palīdz noteikt, kā acis reaģē uz dažādiem gaismas veidiem un intensitāti, un ļauj optikas speciālistiem ieteikt piemērotākās briļļu lēcas konkrētām ikdienas situācijām.
Ziemā īpaša uzmanība jāpievērš arī braukšanai. Mitrs ceļš, sniegs un pretimbraucošo auto lukturi pastiprina atspīdumus un samazina kontrastu. Šādos apstākļos polarizētas briļļu lēcas palīdz efektīvi samazināt atspīdumus, uzlabot redzamību un radīt mierīgāku, drošāku skatienu, īpaši pie stūres.
“Fielmann” optikās pieejami dažādi redzes risinājumi ziemas sezonai – no fotohromajām un polarizētajām lēcām līdz individuāli piemeklētiem risinājumiem pēc acu jutības testa rezultātiem. Tas ļauj parūpēties ne tikai par redzes asumu, bet arī par komfortu visas dienas garumā.
Ziemas diskomforts acīm nav jāuztver kā norma. Pieraksties uz bezmaksas redzes pārbaudi “Fielmann” optikā, zvanot pa tālruni +371-22313929, un noskaidro, kādi risinājumi vislabāk palīdzēs saglabāt skaidru un komfortablu redzi arī ziemā.