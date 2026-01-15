Medicīnas studente: Ikvienam jaunietim būtu jāzina par CPV
Vai jaunieši apzinās cilvēka papilomas vīrusa (CPV) saistību ar vēzi? Kas nosaka attieksmi pretvakcināciju – ģimene, draugi, TikTok vide vai zinātniski fakti? Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes 1. kursa studente, 19 gadus vecā Līna Zvirbule, dalās ar savu skatījumu par jauniešu domāšanu un informācijas avotiem.
Kāpēc esi izvēlējusies studēt tieši RSU Medicīnas fakultātē?
– Man vienmēr ir interesējis cilvēka organisms un tā sarežģītie mehānismi, kas ļauj mums dzīvot katru dienu. Ārsta profesijā mani saista problēmu risināšana, komandas darbs, komunikācija ar cilvēkiem un tas, ka katra diena ir kā jauns piedzīvojums.
Vai studijas ir mainījušas Tavu skatījumu uz veselības profilaksi un slimību novēršanu?
– Neskatoties uz to, ka studēju tikai pirmo semestri, iegūtās zināšanas liek aizdomāties, ka katra lieta, kas notiek ar mūsu ķermeni, nav nejaušība un tai ir izskaidrojums. Turklāt cilvēka ķermenis ir ļoti trausls – pat neliels homeostāzes disbalanss jeb organisma iekšējo mehānismu nespēja uzturēt stabilu līdzsvaru, var būtiski pazemināt dzīves kvalitāti vai pat izraisīt nāvi. Tāpēc ir jānovērtē katra diena un iespēja, kas mums dota, jo mūsu eksistence ir neskaitāmu precīzu bioloģisku procesu sakritība.
Cik daudz Tu pati zini par cilvēka papilomas vīrusu un tā saistību ar vēzi?
– CPV ir daudzveidīgs vīrusu tipu kopums, kas inficē ādu un gļotādas. Atkarībā no CPV tipa, vīruss var veidot gan labdabīgus, gan ļaundabīgus veidojumus. Daži CPV tipi izraisa šūnu izmaiņas, kas noved pie ļaundabīgiem audzējiem. CPV ir viena no visbiežāk sastopamajām seksuāli transmisīvajām infekcijām.
Vai atceries, kad pirmo reizi uzzināji par CPV vakcīnu?
– Atceros: par CPV vakcīnu uzzināju 14 gadu vecumā pie ģimenes ārsta. Sākotnējā informācija, ko saņēmu, bija par vakcīnu, kas spēj pasargāt sievietes no dzemdes kakla vēža.
Vai pati esi vakcinējusies?
– Esmu vakcinējusies un ieteiktu to darīt visiem – sievietēm un vīriešiem. Vīrusi nešķiro cilvēkus pēc dzimuma un ikviens var tikt ietekmēts. Noteicošie faktori, kas mani pārliecināja, bija informācija par CPV traģisko ietekmi uz veselību – lielākā daļa gļotādas vēžu ir saistīti ar CPV: dzemdes kakla, anālā kanāla, rīkles vēzis un citi.
Kāds ir Tavu vienaudžu redzējums par CPV vakcīnu?
– Man grūti runāt par visiem jauniešiem kopumā. Medicīnas fakultātē ir grūti atrast kādu, kurš neatbalstītu vakcināciju, bet tas nav biežs sarunu temats. Ārpus universitātes viedokļi ir ļoti dažādi – tikpat dažādi kā mēs paši, tāpēc es gribētu teikt, ka jaunieši ir atbalstoši, bet nevaru apstiprināt to kā faktu.
Kādi ir biežākie mīti vai aizspriedumi, ko esi dzirdējusi?
– Visbiežākie mīti: “pati CPV vakcīna izraisa dzemdes kakla vēzi”, “ir pārāk maza iespēja, ka es inficēšos ar CPV, tāpēc neredzu jēgu vakcinēties”, “CPV vakcīna ir priekš meitenēm, bet puišus un vīriešus neietekmē”…
Kāpēc jaunieši nevakcinējas pret CPV? Jo mamma nelika?
– Es teiktu, ka pusaudžu viedokļi par CPV vakcināciju atspoguļo vecāku un ģimenes uzskatus par vakcināciju, un tas veido tālāku informācijas ķēdi: vecāku viedoklis ir bērnu viedoklis. Tāpat jauniešus ietekmē internetā plaši pieejamā informācija. Piemēram, viens TikTok video spēj mainīt jaunieša uzskatu par kādu tēmu, un bieži šī informācija ir saistīta ar veselības aprūpi. Sociālajos tīklos klejojošā informācija daudzos gadījumos ir nepārbaudīta vai maldinoša, tāpēc vislabāk būtu konsultēties ar ārstu. Problēma nav informācijas pieejamībā, bet vēlme lasīt, klausīties un kritiski izvērtēt.
Tātad jaunieši varbūt pat nezina, ka cilvēka papilomas vīrusam ir saistība ar vēzi?
– Manuprāt, zināšanas par CPV vispār nav pietiekamas, nemaz nerunājot par CPV sasaisti ar vēža veidošanos. Jauniešiem ir tieksme pretoties “uzspiestām zināšanām”, jo ir vēlme kļūt par personību, veidot savas prioritātes, kas nav saistītas ar vecāku norādījumiem vai skolā pasniegto informāciju. 21. gadsimtā problēma nav informācijas pieejamība, bet gan vēlme klausīties, lasīt, iedziļināties. Visiem ir jāatceras, ka zināšanas ir katra individuālā atbildība. Daudzi jūtas jauni, veseli un domā, ka veselības problēmas skar citus vai arī viņus skars daudz vēlāk. Diemžēl cilvēki mēdz uztraukties tikai tad, kad slimība skar viņus pašus vai tuviniekus.
Vai atšķiras puišu un meiteņu attieksme pret CPV vakcīnu? Kā labāk uzrunāt puišus?
– Vakcinācija ilgu laiku bija valsts atmaksāta tikai meitenēm, un, neskatoties uz to, ka vīruss ietekmē abus dzimumus. Galvenā mērķauditorija bija meitenes, tāpēc arī meitenes vairāk par to zina. Lai piesaistītu puišu auditoriju, ir jāinformē vecāki par vakcināciju pusaudžu gados. Svarīgi nevis vienkārši informēt, bet skaidri un interesanti stāstīt par pētījumiem, nosaukt iespējamās patoloģijas, ja nevakcinēsies, kā arī minēt konkrētus skaitļus, piemēram, cik daudzi nevakcinēti vīrieši ir saslimuši, cik viegli ir inficēties.
Kur jaunieši iegūst informāciju par veselību un vakcīnām?
– Domāju, ka informāciju par nepieciešamajām vakcīnām jaunieši paši nemeklē, bet to saņem no medicīnas speciālistiem, piemēram, pediatriem, ginekologiem, bet galvenais informācijas sniedzējs ir ģimenes ārsts. Tikai pēc tam, kad jaunieti informē par vakcīnas nepieciešamību, viņš sāk jautāt ģimenes locekļiem un meklēt sociālajos tīklos. Svarīgi vienmēr skatīties vairākus avotus un šaubu gadījumā konsultēties ar ārstu.