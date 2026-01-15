"Āda bija noklāta ar pirmsvēža veidojumiem” - solāriji ir vēl kaitīgāki, nekā domājām līdz šim
Kad pēdējās vasaras iedeguma pēdas izgaist, rodas liels kārdinājums to ātri atgūt saulē. Ir labi zināms, ka solāriji ir kaitīgi ādai, taču jauns pētījums pirmo reizi atklāj satraucošās sekas.
Saskaņā ar ASV veiktu jaunu pētījumu, cilvēkiem, kuri izmanto solārijus, bieži ir ģenētiskas mutācijas ādas šūnās, kas parasti tiek atklātas tikai daudz vēlāk dzīvē. “Mēs atklājām, ka solārija lietotājiem 30 un 40 gadu vecumā bija vairāk mutāciju nekā cilvēkiem 70 un 80 gadu vecumā vispārējā populācijā,” sacīja pētījuma līdzautors Bišals Tandukars no Kalifornijas Universitātes Sanfrancisko (UCSF).
Ir zināms, ka solārija lietotājiem ir lielāks ādas vēža risks
Pētnieki apgalvo, ka šis efekts daļēji ir saistīts ar faktu, ka solārija gaisma sasniedz daudz vairāk ķermeņa zonu nekā saules gaisma, ja vien jūs neguļat kails pludmalē. Viņu pētījums, kas publicēts žurnālā “Science Advances”, liecina, ka solārija lietotāju āda ģenētiski varētu būt par vairākām desmitgadēm vecāka nekā vidēji iedzīvotājiem kopumā.
Pārmērīga UV starojuma iedarbība pārslogo šūnu atjaunošanās sistēmas
Ģenētiskā materiāla bojājumus rada UV starojums, kas dabiski rodas gan saules gaismā, gan mākslīgās gaismas avotos, piemēram, solārijos. Šūnu atjaunošanās sistēmas parasti atjauno šādus DNS bojājumus. Tomēr bieža, ilgstoša un intensīva UV starojuma iedarbība, kā arī saules apdegumi pārslogo šīs atjaunošanās sistēmas, kas var izraisīt neatgriezeniskas izmaiņas (mutācijas) DNS. Tas savukārt palielina ādas vēža risku.
Pētnieki savā analīzē iekļāva vairāk nekā 32 000 dermatoloģijas pacientu medicīniskās kartes, reģistrējot tādus faktorus kā solārija lietošana, iepriekšējie saules apdegumi un melanomas ģimenes anamnēze. Viņi arī paņēma ādas paraugus no 26 donoriem un analizēja 182 šūnu ģenētisko materiālu. Pētnieki atklāja, ka “āda bija bagāta ar pirmsvēža šūnām”. Jaunākiem solārija lietotājiem bija vairāk ādas mutāciju, īpaši muguras lejasdaļā, kas ir relatīvi neskarta saules gaismas ietekmē, bet ir ļoti pakļauta solārijiem.
Mutācijas ir neatgriezeniskas
“Solāriju lietotāju āda bija pilna ar pirmsvēža šūnām – šūnām ar mutācijām, kas, kā zināms, izraisa melanomu,” sacīja vadošais autors Hanters Šeins. Šādas mutācijas ir neatgriezeniskas. Tāpēc ieteicams pilnībā izvairīties no mākslīgā UV starojuma. Solāriji kosmētiskiem nolūkiem parādījās 20. gs. septiņdesmitajos gados un kļuva īpaši populāri pēdējā desmitgadē. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Starptautiskā vēža izpētes aģentūra (IARC) klasificē UV starojumu no solārijiem kā galveno riska faktoru līdzās tabakas dūmiem, azbesta iedarbībai un pārstrādātas gaļas lietošanai.
Ļaundabīgā melanoma ir bīstama
Saskaņā ar Vācijas Vēža biedrības datiem, pārmērīgs UV starojums ir viens no svarīgākajiem ādas vēža attīstības riska faktoriem. Jo intensīvāk un biežāk āda tiek pakļauta UV starojumam, jo lielāks ir ādas vēža attīstības risks. Ļaundabīgo melanomu izraisa pigmentšūnu deģenerācija ādā. To var ķirurģiski noņemt, bet tā ir bīstamāka. Nemelanomas ādas vēzi parasti ir vieglāk ārstēt.