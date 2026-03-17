Degvielas uzpildes stacija "Circle K".
Šodien 08:16
Vai degvielas cenu pieaugums degvielas uzpildes stacijās ir pamatots? PTAC ziņo, kad sniegs secinājumus
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) secinājumus par degvielas cenu kāpuma pamatotību paziņos marta beigās vai aprīļa sākumā, otrdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja centra direktore Zaiga Liepiņa.
Viņa norādīja, ka PTAC ir pieprasījis degvielas tirgotājiem skaidrojumu par cenu kāpumu un atbildes gaidīs līdz 20. martam.
Attiecīgi pēc tam PTAC būs nepieciešams laiks, lai izvērtētu sniegtos skaidrojumus, un marta beigās vai aprīļa sākumā centrs varētu nākt klajā ar secinājumiem.
PTAC marta pirmajā pusē paziņoja, ka pastiprināti uzraudzīs situāciju tirgū, veicot dažāda veida lielāko degvielas mazumtirgotāju cenu monitoringu un kontroles, lai nodrošinātu caurskatāmību un patērētāju interešu aizsardzību.