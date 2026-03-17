Pēc vairākiem sprādzieniem Nigērijas Borno štata centrā Maiduguri. Nigērijas Sarkanā Krusta darbinieki nes līķus maisos.
Šodien 08:55
Nigērijas Borno štata centru satricina sprādzieni - pašnāvnieki nogalina 23 cilvēkus, vairāki ievainoti
Nigērijas Borno štata centru Maiduguri pirmdienas vakarā satricinājuši vairāki sprādzieni, nogalinot vismaz 23 cilvēkus un vairāk nekā 100 ievainojot, paziņojusi policija.
Policija uzskata, ka sprādzienus sarīkojuši pašnāvnieki.
Pirms šiem sprādzieniem naktī no svētdienas uz pirmdienu notika uzbrukums armijas pozīcijām. Varasiestādes šajā uzbrukumā vaino džihādistus.
Borno štats kopš 2009. gada ir islāmistu nemieru epicentrs, kur par varu konkurē grupējumi "Boko Haram" un "Islāma valsts Rietumāfrikas province" (ISWAP). Šajos nemieros nogalināti vairāk nekā 40 000 cilvēku.
Pēdējā laikā abi grupējumi pastiprinājuši uzbrukumus Nigērijas ziemeļaustrumos.