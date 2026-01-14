Grieķu jogurts vai biezpiens? Eksperti beidzot atklāj, kurš patiesībā ir veselīgāks
Grieķu jogurts un biezpiens ir ārkārtīgi populāri piena produkti. Papildus tam, ka tie ir gardi gan saldos, gan sāļos ēdienos, tos vienlīdz augstu novērtē arī to unikālo uzturvērtības īpašību dēļ.
Izdevums "Real Simple" raksta, ka, lai arī gan grieķu jogurts, gan biezpiens tiek ražoti no govs piena un tiek pozicionēti kā produkti ar augstu olbaltumvielu saturu, patiesībā to uzturvērtība atšķiras.
Grieķu jogurts – ieguvumi veselībai
"Grieķu jogurtu gatavo, sarecinot pienu un pēc tam to vairākkārt izkāšot, lai atdalītu ievērojamu daļu šķidro sūkalu. Rezultātā tiek iegūts biezāks, krēmīgāks un daudz skābāks jogurts nekā parastais. Savukārt tas satur mazāk laktozes un ievērojami vairāk olbaltumvielu," skaidro dietoloģe Džeimija Bahama.
Saskaņā ar USDA datiem 100 gramos grieķu jogurta ir:
- kalorijas – 95 kcal;
- olbaltumvielas – 9 g;
- ogļhidrāti – 5 g;
- tauki – 4,4 g;
- piesātinātie tauki – 2,4 g;
- riboflavīns (B2 vitamīns) – 0,24 mg, 19 % no diennakts normas;
- B12 vitamīns – 0,8 μg, 33 % no diennakts normas;
- A vitamīns – 38 μg, 5 % no diennakts normas;
- kalcijs – 111 mg, 11 % no diennakts normas;
- cinks – 0,5 mg, 5 % no diennakts normas;
- fosfors – 126 mg, 10 % no diennakts normas;
- selēns – 9,7 μg, 18 % no diennakts normas;
- nātrijs – 34 mg, 2 % no diennakts normas.
"Tas satur augstas kvalitātes olbaltumvielas, probiotikas zarnu veselībai un svarīgas uzturvielas, piemēram, kalciju, kāliju, fosforu, kā arī A, B2 un B12 vitamīnus," skaidro dietoloģe Ali Makgovena.
Šīs uzturvielas kopumā veicina muskuļu, audu, kaulu, sirds, imūnsistēmas, zarnu veselību un vielmaiņu. Vienlaikus grieķu jogurts satur mazāk laktozes nekā parastais jogurts.
Iespējams, vienīgais šī piena produkta trūkums ir piesātināto tauku saturs. Lai gan daži pētījumi liecina, ka pilnpiena piena produkti, piemēram, jogurts, nav saistīti ar paaugstinātu holesterīna līmeni vai sirds un asinsvadu slimību risku, citi pētījumi piesātinātos taukus saista ar paaugstinātu holesterīna līmeni, kas savukārt palielina sirds un asinsvadu slimību risku.
Tomēr fermentācijas process, kam tiek pakļauts gan grieķu jogurts, gan biezpiens, par laimi, pārvērš daļu piesātināto tauku sirdij labvēlīgajos nepiesātinātajos taukos.
Biezpiens – ieguvumi veselībai
"Biezpiens ir mīksts svaigs siers, kas gatavots no sarecināta piena," skaidro Makgovena.
Saskaņā ar USDA datiem 100 gramos biezpiena ir:
- kalorijas – 105 kcal;
- olbaltumvielas – 12 g;
- ogļhidrāti – 5 g;
- tauki – 4,2 g;
- piesātinātie tauki – 2,6 g;
- riboflavīns (B2 vitamīns) – 0,16 mg, 13 % no diennakts normas;
- B12 vitamīns – 0,7 μg, 29 % no diennakts normas;
- A vitamīns – 36 μg, 5 % no diennakts normas;
- kalcijs – 88 mg, 9 % no diennakts normas;
- cinks – 0,45 mg, 5 % no diennakts normas;
- fosfors – 154 mg, 12 % no diennakts normas;
- selēns – 9,7 μg, 18 % no diennakts normas;
- nātrijs – 350 mg, 18 % no diennakts normas.
"Parasti biezpiens ir bagāts ar kazeīnu — lēni sagremojamu olbaltumvielu, kas veicina sāta sajūtu un muskuļu atjaunošanos, kā arī ir kalcija, selēna un B grupas vitamīnu avots," dalās Makgovena.
Runājot par B grupas vitamīniem, Bahama piebilst: šis ar olbaltumvielām bagātais piena produkts ir arī lielisks riboflavīna (B2) avots, kam ir būtiska loma kā antioksidantam, samazinot šūnu bojājumus.
No veselības ieguvumu viedokļa biezpiens ir ļoti līdzīgs grieķu jogurtam. "Tāpat kā grieķu jogurts, tas ir uzturvielām bagāts produkts ar augstu olbaltumvielu saturu, kas var veicināt kaulu veselību un palīdzēt kontrolēt ķermeņa svaru," rezumē Makgovena, uzsverot arī tā pozitīvo ietekmi uz enerģijas vielmaiņu, zarnu veselību, sirds veselību un imunitāti.
Grieķu jogurts vai biezpiens — kas ir labāks
Grieķu jogurts satur nedaudz vairāk mikroelementu nekā biezpiens, izņemot fosforu un nātriju. Tas ir arī mazāk kalorijām bagāts, kalpo kā uzticamāks probiotiku avots un parasti satur mazāk laktozes. Tauku un piesātināto tauku satura ziņā starp šiem diviem piena produktiem praktiski nav būtiskas atšķirības.
Tomēr abi produkti ir lieliska izvēle, jo satur olbaltumvielas, kalciju un virkni citu organismam noderīgu mikroelementu.
"Kas ir labāks, ir atkarīgs no konkrētā cilvēka un viņa mērķiem. Ja, piemēram, hroniskas nieru slimības gadījumā cenšaties samazināt olbaltumvielu patēriņu, tad vienā karotē grieķu jogurta būs mazāk olbaltumvielu nekā vienā karotē biezpiena. Savukārt, ja mēģināt palielināt kalcija uzņemšanu, tad vienā porcijā grieķu jogurta tā parasti ir vairāk nekā vienā porcijā biezpiena," norāda Bahama.