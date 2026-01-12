Kairinātas zarnas sindroms nav spriedums
Vairāk nekā pusgadu mocījos ar nepatīkamiem simptomiem – man gandrīz pastāvīgi bija piepūsta vēdera sajūta, diskomforts pēc ēšanas, bet saspringtākās dienās biežāka kļuva nepieciešamība apmeklēt tualeti. Mana ikdiena kļuva neprognozējama, līdz ar to arī emocionāli smaga.
Kad pēc trīs mēnešu mocībām nokļuvu pie gastroenterologa, izmeklējumi atklāja, ka man ir kairinātas zarnas sindroms (KZS) jeb angliski IBS (irritable bowel syndrome). Ārsts paskaidroja, ka tas ir labi zināmais zarnu un smadzeņu ass mijiedarbības traucējums – 21. gadsimta problēma, ar ko biežāk saskaras cilvēki visproduktīvākajā vecumā: no 15 līdz 40 gadiem. Gastroenterologs norādīja, ka zarnu un smadzeņu ass ir svarīga pārtikas uzņemšanas, gremošanas un adekvātas zarnu un vēdera kustību kontroles sajūtas regulēšanā.
Lai arī KZS nav dzīvībai bīstama diagnoze, ar to ir jāmācās sadzīvot. Nereti cilvēki šos simptomus uztver kā nebūtiskus, turpinot pieciest nepatīkamās sajūtas un meklēt ātru risinājumu, vēršoties pēc palīdzības aptiekā vai nodarbojoties ar pašārstēšanos. Šodien es jau zinu: tā ir veselības problēma, ko iespējams mazināt, laikus meklējot palīdzību un mainot paradumus.
Man tika nozīmētas zāles, ieteiktas regulāras fiziskās aktivitātes 3–5 reizes nedēļā, miers, regulāras maltītes, izvairīšanās no pārēšanās un īpaša diēta. Vēloties justies komfortablāk, centos to visu ievērot, un, lai gan bija periodi, kad šķita, ka kļūst labāk, nepatīkamie simptomi tomēr atgriezās. Tas man lika domāt, ka šī cīņa varētu būt nebeidzama.
Protams, labākā draudzene zināja manu bēdu stāstu un Ziemassvētkos uzdāvināja man Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® produktu BIOTIC GASTRO IBS™, par ko bija dzirdējusi daudz labu atsauksmju. Tas ir labo baktēriju komplekss, ko atzīst Latvijā vadošā nozares profesionālā organizācija Gremošanas slimību biedrība, izceļot tā kvalitāti un efektivitāti zarnu veselības atbalstam.
Bez solījumiem par brīnumiem, bet ar cerību uz atbalstu ikdienā draudzene bija sameklējusi internetā un izdrukājusi aprakstus par klīniskiem pētījumiem, kas apliecina, ka BIOTIC GASTRO IBS™ ietekmē funkcionālus kuņģa un zarnu trakta simptomus, ko izraisa kairinātas resnās zarnas sindroms. Izrādās, produkts satur īpaši atlasītus labo baktēriju celmus – Bifidobacterium lactis (BI-04®), Bifidobacterium lactis (Bi-07®), Bifidobacterium lactis (HN019TM), Lactobacillus acidophilus (NCFM®) un Lacticaseibacillus paracasei (Lpc-37®), kuru iedarbība ir pierādīta pētījumos ar KZS pacientiem. Turklāt šie baktēriju celmi ir iekļauti Pasaules Gastroenteroloģijas organizācijas vadlīnijās.
Klīniskajos pētījumos ir pierādīti uzlabojumi jau pēc 14 dienu produkta lietošanas1: 85% pacientu ziņojuši par vispārējas zarnu veselības uzlabošanos 30 dienu laikā, 75% pacientu samazinājies caurejas biežums un smagums, 74% pacientu samazinājies aizcietējumu biežums, samazinājies pastiprinātas gāzu uzkrāšanās zarnās (meteorisma) biežums un smagums. Lielākā daļa pacientu ziņojuši par uzlabojumiem 30. dienā pēc produkta lietošanas sākšanas – samazinājies diskomforts vai sāpes vēderā, smaguma sajūta un vēdera pūšanās. Daudzi pacienti atzinuši, ka tas uzlabojis arī stresa un trauksmes psiholoģiskos un fizioloģiskos marķierus, veicinot emocionālo labsajūtu un spēju efektīvi pārvarēt ikdienas izaicinājumus.2
Sapratusi, ka tas ir arī stāsts par mani, nolēmu pamēģināt. Sākumā šaubījos, tomēr jau pēc pāris nedēļām sāku pamanīt uzlabojumus – vēders pūšas retāk, ir mazinājies diskomforts pēc ēšanas, un zarnu darbība kļuvusi regulārāka.
Uzreiz pēc svētku brīvdienām devos kārtējā vizītē pie gastroenterologa, kurš, noklausījies manu pozitīvo pieredzi, smaidot sacīja, ka bija vēlējies ieteikt man pamēģināt šo risinājumu. Viņš paskaidroja, ka 2025. gada vidū tika publicētas jaunākās Gremošanas Slimību biedrības klīniskās vadlīnijas “Mūsdienīga kairinātas zarnas sindroma diagnostika, ārstēšana un vadīšanas taktika” un tajās kā viena no iespējām KZS simptomu mazināšanai iekļauts ieteikums par konkrētu, pētījumos pārbaudītu labvēlīgo baktēriju kombināciju, kas atrodama tieši šajā produktā.
Gastroenterologs stāstīja, ka vienā no pētījumiem apstiprināts: šo piecu labo baktēriju kombinācija uzlabo funkcionālos gastrointestinālos simptomus jau 14. dienā – ar noturīgiem uzlabojumiem līdz pat 30. dienai. Ārsts norādīja, ka BIOTIC GASTRO IBS™ varētu būt efektīvs KZS pacientiem ar caureju un vēdera pūšanos un paredzētais lietošanas ilgums ir viens mēnesis (pa 1 kapsulai dienā pēc ēšanas, norijot veselu un uzdzerot ūdeni).
Vizītes noslēgumā speciālists atkārtoja, ka KZS gadījumā nav viena universāla risinājuma, taču mērķēta pieeja zarnu mikrobiotai var būt nozīmīgs atbalsts daļai pacientu, īpaši, ja produkts tiek lietots regulāri – kombinācijā ar individuāli pielāgotu uzturu un dzīvesveidu.
Esmu laimīga, jo jauno gadu esmu sākusi citādi – ar labāku pašsajūtu un mierīgāku prātu. Nepatīkamie simptomi, kas ilgi bija diktējuši manu ikdienas ritmu, ir atkāpušies, un pirmās divas darba nedēļas šajā gadā ir pagājušas ne tikai veiksmīgi, bet arī ar patiesu prieku. Es atkal varu baudīt ikdienu, nebaidoties no tā, kā jutīšos rīt.
Lai šis mans stāsts ir kā atgādinājums ikvienam, kurš šobrīd vēl meklē savu ceļu uz labāku pašsajūtu, – uzlabojumi ir iespējami! Dažkārt pietiek ar drosmi pamēģināt, ar pacietību dot ķermenim laiku un ar uzticēšanos zinātnē balstītiem risinājumiem.
Ieklausies sevī, meklē atbalstu un nekad nezaudē cerību!
Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.