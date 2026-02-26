Heidija Kluma atbild kritiķiem: es neesmu stāvoklī - tā ir menopauze
Modele Heidija Kluma ir atklāti runājusi par spekulācijām par iespējamu grūtniecību, ar kurām viņa saskārās pēc Venēcijas Starptautiskā kinofestivāla apmeklējuma 2025. gada augustā.
Savā jaunajā dokumentālajā seriālā “On & Off the Catwalk” supermodele pastāstīja par svara pieaugumu un atklāja, ka tas ir menopauzes rezultāts.
“Daudzi saka, ka viņa ir par resnu vai par tievu vai arī stāvoklī, bet es neesmu stāvoklī. Es vienkārši tagad esmu mazliet apaļāka. Tā ir menopauze,” skaidroja modele.
Runas par Heidijas svaru uzvirmoja pēc uzmanības, ko viņa saņēma, parādoties uz sarkanā paklāja īpaši viņai pielāgotā “Intimissimi” tērpā.
Heidijas cīņa ar svara pieaugumu 52 gadu vecumā ir ļoti izplatīta sievietēm viņas vecumā. Hormonālās pārmaiņas menopauzes laikā bieži palielina iespējamību, ka tauki uzkrājas vēdera apvidū, nevis gurnos un augšstilbos.
Kā skaidro uztura un labsajūtas trenere Rosana Parra, svara pieaugums vēdera apvidū notiek “galvenokārt būtisku hormonālu izmaiņu dēļ — konkrēti estrogēna līmeņa krituma, kas izraisa tauku pārdali no gurniem uz ķermeņa vidusdaļu”.
“Stress paaugstina kortizola līmeni. Ja tas ir paaugstināts, šis hormons ceļ insulīnu, un tas apgrūtina tauku dedzināšanu,” viņa skaidroja. Nekvalitatīvs vai neatjaunojošs miegs “dienas laikā palielina tieksmi pēc cukura un pārstrādātiem produktiem, kas veicina svara pieaugumu”.
Rosana arī uzsvēra, ka “lielākā un visbiežāk sastopamā kļūda, mēģinot šajā posmā zaudēt svaru, ir ēst par maz.” Lai sasniegtu līdzsvarotu svaru, viņa iesaka “sabalansētu ēdienkarti, kas balstīta uz pilnvērtīgu, īstu pārtiku, izslēdzot ultra pārstrādātus produktus.”