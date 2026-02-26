Satraucoša atzīšanās: aktrise Kristīna Eplgeita slimības dēļ ir piekalta gultai
Holivudas zvaigzne Kristīna Eplgeita, kura vislabāk ir pazīstama ar Kellijas Bandijas lomu seriālā "Precējies. Ir bērni", dalījusies ar satraucošu jaunāko informāciju par savu veselību.
Dzīve tagad izskatās pavisam citādi Kristīnai Eplgeitai, kura sniegusi vienu no saviem visatklātākajiem un sāpīgākajiem līdzšinējiem stāstījumiem par dzīvi ar multiplo sklerozi. “Emmy” balvas ieguvēja atklāja, ka tagad lielāko daļu dienu pavada gultā, jo slimība turpina smagi ietekmēt viņas ķermeni.
Kristīnai multipla skleroze tika diagnosticēta 2021. gadā, un kopš tā laika viņa atklāti stāstījusi, cik krasi šī slimība ir pārveidojusi viņas dzīvi.
Nesen aktrise atzina, ka pat iziešana no mājas kļuvusi par lielu izaicinājumu — lai gan viens ikdienas rituāls joprojām palīdz viņai turēties. Stāstot par savu ikdienu, viņa skaidroja, ka aizvest pusaudžu meitu uz skolu ir neapspriežami pat visgrūtākajās dienās. “Es gribu viņu vest; tas ir mans mīļākais, ko darīt. Tas ir vienīgais laiks, kad esam kopā tikai mēs divas,” viņa teica. Taču šis pūliņš nāk ar savu cenu: “Es sev saku: “Vienkārši nogādā viņu droši un tiec mājās, lai vari atkal iekāpt gultā.” Un tieši tā es daru,” viņa sacīja žurnālam “People”.
Aktrisei ar vīru Martinu Lenoblu, ar kuru viņa ir precējusies jau vairāk nekā desmit gadus, ir 15 gadus veca meita Seidija.
Aktrise nekad nav mēģinājusi savu pieredzi ar slimību “izskaistināt”: “Mana dzīve nav sasieta ar bantīti,” viņa teica. “Tāpēc es esmu tik godīga un nefiltrēta, cik vien varu.”
Multiplā skleroze ir hroniska autoimūna slimība, kurā imūnsistēma kļūdaini uzbrūk nervu sistēmai, bieži izraisot sāpes, nogurumu, kustību traucējumus un neparedzamus saasinājumus. Izārstēt to nav iespējams.
Kristīna pirmo reizi atklāja savu diagnozi 2021. gadā un kopš tā laika izmantojusi savu platformu, lai atklāti runātu par fiziskajām un emocionālajām sekām — tostarp par bailēm no tā, ko nesīs nākotne. Aktrisei arī paredzēts izdot memuārus ar nosaukumu “You With the Sad Eyes”, kuros viņa atspoguļos savu dzīvi, karjeru, attiecības un realitāti, dzīvojot ar multiplo sklerozi.
Slimības skartā Kristina Eplgeita, balstīdamās uz spieķa, apmeklē "Emmy" balvu ceremoniju
Multiplās sklerozes skartā Kristina Eplgeita "Emmy" balvas pasniegšanas ceremonijā ieradās, atbalstījusies uz spieķa, un izpelnījās vētrainas ovācijas.