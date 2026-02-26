Trīs mēnešu laikā ar transportu pēc pieprasījuma Kurzemē pārvadāti vairāk nekā 800 pasažieru
Kurzemes plānošanas reģiona “SuRuMo” pilotprojektā Alsungā un Vānē no 2025. gada novembra līdz 2026. gada februārim ar transportu pēc pieprasījuma pārvadāti 804 pasažieri, apliecinot pieprasījumu pēc elastīgiem mobilitātes risinājumiem laukos. Pakalpojums, kas pieejams ik dienu un mudina kopbraukšanu, tiks testēts līdz aptuveni 2026. gada aprīlim.
Laika posmā no 2025. gada novembra vidus līdz 2026. gada februāra vidum, kopš Kurzemes plānošanas reģions Interreg Centrālbaltijas programmas 2021. – 2027. gada projekta “SuRuMo” (“Sustainable Rural Mobility” / “Ilgtspējīgi mobilitātes risinājumi lauku apvidos”) ietvaros pilotteritorijās Alsungā un Vānē ieviesa transporta pēc pieprasījuma pakalpojumu, ar to kopumā pārvadāti 804 pasažieri.
No tiem Alsungā, kur pakalpojums darbojas kopš 2025. gada novembra vidus, pārvadāti 542 pasažieri, savukārt Vānē, kur aktīva pakalpojuma izmantošana tika uzsākta 2025. gada decembrī, – 262 pasažieri. Šajā periodā Alsungā veikti 198 braucieni, bet Vānē – 118 braucieni.
“Esam gandarīti, ka transports pēc pieprasījuma tiek aktīvi izmantots gan Alsungā, gan Vānē – tas apliecina, ka iedzīvotāji šo iespēju novērtē un tā atbilst viņu ikdienas vajadzībām. Visbiežāk pakalpojums tiek izmantots, lai nokļūtu pie ārsta, uz sabiedrisko transportu, iepirktos vai saņemtu citus pakalpojumus tuvākajos centros. Alsungā populārākie maršruti ir virzienā Alsunga–Kuldīga un Kuldīga–Alsunga, savukārt Vānē biežāk izvēlas braucienus uz Sabili un Kandavu. Redzam arī noteiktas tendences nedēļas dienu griezumā – Alsungā aktīvākās ir ceturtdienas, piektdienas un svētdienas, bet Vānē – otrdienas un svētdienas,” norāda Kurzemes plānošanas reģiona projekta “SuRuMo” vadītāja Anna Margreta Vērdiņa.
Transports pēc pieprasījuma ir pārvietošanās veids, kas apvieno sabiedriskā transporta un taksometra principus – brauciens tiek organizēts atbilstoši iepriekš saņemtam pieprasījumam, nodrošinot elastīgu un iedzīvotāju vajadzībām pielāgotu pārvietošanos starp noteiktām apdzīvotajām vietām. Alsungas iedzīvotāji var doties uz Kuldīgu un Jūrkalni, savukārt Vānes iedzīvotāji – uz Kandavu un Sabili, braucienos abos virzienos. Galamērķi noteikti, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem un analizējot viņu pārvietošanās paradumus.
Pakalpojums pieejams katru dienu (izņemot valsts svētku dienas) no plkst. 4.00 līdz 23.00. Tas netiek nodrošināts vienā laikā ar sabiedrisko transportu, kā arī stundu pirms un pēc tā.
Braucienam var pieteikties savlaicīgi, taču ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā līdz plkst. 14.00, zvanot Kurzemes plānošanas reģiona Mobilitātes centram pa tālruni 262 333 22 vai izmantojot lietotni “Freelway”. Lietotnes sadaļā “Kopbraukšana” iespējams apskatīt jau pieteiktos braucienus un līdz plkst. 14.00 pieteikties kā līdzbraucējam, tādējādi padarot katru reisu efektīvāku.
“Redzam ļoti pozitīvu tendenci – iedzīvotāji arvien biežāk apvienojas paši, piesaka transportu pēc pieprasījuma un brauc kopā. Tas ļauj vienā braucienā pārvadāt vairāk cilvēku un efektīvāk izmantot projekta finansējumu, lai pakalpojums būtu pieejams ilgāk. Aicinām arī turpmāk izvēlēties kopbraukšanu un aktīvāk izmantot lietotni “Freelway”, kuru pilnveidojam braucēju ērtībai,” uzsver Anna Margreta Vērdiņa.
Transports pēc pieprasījuma Alsungā un Vānē tiks testēts līdz aptuveni 2026. gada aprīlim vai līdz brīdim, kamēr tiks izlietots pilotēšanai paredzētais finansējums, izvērtējot tā ietekmi uz iedzīvotāju mobilitāti lauku teritorijās.
“SuRuMo” pilotaktivitātes Ķūļciemā, Alsungā, Pļavās un Vānē īsteno Kurzemes plānošanas reģions projekta “SuRuMo” (“Sustainable Rural Mobility” / “Ilgtspējīgi mobilitātes risinājumi lauku apvidos”) ietvaros. Tā mērķis ir pārbaudīt un attīstīt mobilitātes risinājumus lauku teritorijām, lai veicinātu ilgtspējīgu un pieejamu pārvietošanos.
Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālbaltijas programmas 2021.–2027. gadam atbalstu.