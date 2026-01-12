Kļūda, ko ziemā pieļauj daudzi: saule bojā acis vairāk nekā ekrāni
Ziemā saulesbrilles bieži tiek uztvertas kā lieks aksesuārs, tomēr tieši aukstajā sezonā acis nereti tiek pakļautas īpaši lielai slodzei. Zems saules leņķis, spilgti atspīdumi no sniega un ledus, kā arī intensīvs mākslīgais apgaismojums rada apstākļus, kuros redze nogurst ievērojami ātrāk nekā vasarā.
Visbiežāk pieļautā kļūda ir acu aizsardzības ignorēšana ziemā. Daudzi saulesbrilles uzskata par sezonālu aksesuāru, kas nepieciešams tikai vasarā, taču tieši šāds pieņēmums pakļauj acis pastiprinātai slodzei laikā, kad saules starojums un atspīdumi var būt īpaši agresīvi.
Ziemā saule atrodas zemu virs horizonta, tāpēc tās stari uz zemi krīt asākā leņķī un īpaši intensīvi atstarojas no gaišām virsmām. Sniegs spēj atstarot līdz pat 85 % ultravioleto staru, pastiprinot apžilbinājumu un radot diskomfortu acīm. Arī apmākušās dienās UV starojums saglabājas, un ilgstoša tā iedarbība var veicināt acu slimību attīstību, tostarp kataraktu.
Bieži tiek uzskatīts, ka galvenais acu noguruma iemesls ir viedierīču ekrāni, tomēr pētījumi rāda — saules izstarotā zilā gaisma ir ievērojami intensīvāka nekā digitālajos ekrānos. Tas nozīmē, ka pat īslaicīga uzturēšanās spilgtā ziemas gaismā var radīt būtisku slodzi redzei.
Acu nogurums ne vienmēr izpaužas tikai kā redzes diskomforts. Tas var izraisīt arī galvassāpes, asarošanu, miegainību un koncentrēšanās grūtības. Ziemā šo slodzi pastiprina mākslīgais apgaismojums — automašīnu lukturi, ielu lampas un spilgtas iekštelpu gaismas, kas liek acīm pastāvīgi pielāgoties mainīgajiem kontrastiem.
Acu jutība pret gaismu katram cilvēkam ir atšķirīga, un bieži vien pats cilvēks pat nenojauš, kādos apgaismojuma apstākļos acis tiek noslogotas visvairāk. Speciālie testi var palīdzēt noteikt, kā acis reaģē uz dažādiem gaismas veidiem un intensitāti, un ļauj speciālistiem ieteikt vispiemērotākos briļļu lēcu risinājumus — lielākam redzes komfortam ikdienā, darbā un pie stūres.
Lai mazinātu acu slodzi ziemā, speciālisti iesaka izvēlēties briļļu lēcas, kas pielāgojas mainīgajiem gaismas apstākļiem. Fotohromās lēcas reaģē uz gaismas intensitāti, savukārt polarizētās lēcas efektīvi samazina apžilbinošus atspīdumus un uzlabo kontrastu, īpaši saulainās, sniegotās dienās.
Īpaša uzmanība jāpievērš arī bērnu redzei — viņu acis ir jutīgākas pret UV starojumu, un liela daļa acu bojājumu rodas tieši agrā vecumā.
Acu aizsardzība ziemā nav tikai komforta jautājums — tā ir ilgtermiņa ieguldījums redzes veselībā. Īpaša uzmanība jāpievērš arī bērnu redzei — viņu acis ir jutīgākas pret UV starojumu, un liela daļa acu bojājumu rodas tieši agrā vecumā.