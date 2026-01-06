Divas brīdinošas pazīmes, kas liecina par augstu holesterīna līmeni
Kad holesterīna līmenis, īpaši "sliktā" holesterīna līmenis, kļūst pārāk augsts, tas var uzkrāties artērijās un palielināt sirds slimību un insulta risku. Lai gan augsts holesterīna līmenis bieži attīstās nemanāmi, bez jebkādiem acīmredzamiem simptomiem, pastāv dažas brīdinošas pazīmes un fiziskas izmaiņas, kas var liecināt, ka jums jādodas pārbaudīties pie ārsta.
Kā vēstī shefinds.com, holesterīna eksperte Šeina (@shiningwithsheina) nesen video dalījās ar divām augsta holesterīna līmeņa brīdinājuma pazīmēm. Viņa saka, ka smadzeņu migla un enerģijas trūkums, kā arī kāju sāpes un nejutīgums ir simptomi, no kuriem jāuzmanās.
Smadzeņu migla un enerģijas trūkums
Kad "sliktā"holesterīna līmenis ir pārāk augsts, jūsu artērijās var uzkrāties plātnītes, ko sauc par aterosklerozi. Šīs plātnītes izraisa artēriju sašaurināšanos, samazinot asins plūsmu un ierobežojot skābekļa un barības vielu daudzumu, kas sasniedz jūsu smadzenes un muskuļus. Rezultāts? Jums var parādīties sajūta, ka domājat pārāk lēni, var būt grūtības koncentrēties vai noguruma sajūta pat pēc pilnas nakts miega. “Ja pastāvīgi jūtaties noguris vai jums ir grūtības koncentrēties, holesterīns varētu ierobežot asins plūsmu uz smadzenēm, kas ietekmē skābekļa piegādi,” saka eksperte.
Sāpes vai nejutīgums kājās
Kad šis simptoms rodas artērijās, kas piegādā asinis kājām, to sauc par perifēro artēriju slimību. Viens no agrīnajiem perifērās artēriju slimības simptomiem ir diskomforts, krampji vai nejutīgums kājās, kas parasti jūtams kustoties un atslābst atpūtas laikā. “Slikta asinsrite, ko izraisa holesterīna uzkrāšanās, var izraisīt sāpes, nejutīgumu vai smaguma sajūtu kājās, īpaši ejot,” viņa piebilst. Šeina brīdina, ka augsts holesterīna līmenis ir “klusais slepkava”, un nevajadzētu gaidīt, līdz jums ir potenciāls sirdslēkmes risks, lai rīkotos.