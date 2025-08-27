Tievs - tas nenozīmē, ka vesels. Šie slēptie tauki var pat novest pie sirdslēkmes
Nesen veikts plaša mēroga pētījums atklāja, ka arī slaidiem cilvēkiem var būt risks piedzīvot letālu sirdslēkmi slēpto tauku dēļ, kas paātrina sirds novecošanos.
Bīstamie tauki, ko sauc par viscerālajiem taukiem, uzkrājas dziļi ķermenī ap aknām, kuņģi un zarnām. Atšķirībā no taukiem, ko var redzēt un saspiest, tie nav redzami no ārpuses. Tas nozīmē, ka daudziem cilvēkiem, kas izskatās slaidi, joprojām var būt bīstams to daudzums, raksta Daily Mail.
Pētnieki analizēja datus no vairāk nekā 21 000 cilvēku un atklāja, ka tiem, kuriem bija augstāks viscerālo tauku līmenis, bija pazīmes, ka viņu sirdis un asinsvadi noveco ātrāk.
Asins analīzes parādīja, ka šāda veida tauki izraisīja arī iekaisumu visā ķermenī – procesu, kas jau sen ir saistīts ar priekšlaicīgu novecošanos un slimībām. Rezultāti, kas publicēti European Heart Journal, atklāja arī to, ka ķermeņa forma var būt svarīgāka par svaru vien, runājot par sirds veselību. Vīriešiem ar "ābola formas" ķermeņa tipu bija daudz lielāka iespēja, ka viņu sirds novecos ātrāk. Tikmēr sievietēm ar “bumbierveida” figūru, kurām ir ģenētiska nosliece uz tauku uzkrāšanos ap gurniem un augšstilbiem, tika konstatēta veselīgāka un jaunāka sirds.
Pētījuma vadītājs profesors Deklans O’Regans no Londonas Imperiālās koledžas sacīja: “Mēs esam pierādījuši, ka ĶMI (ķermeņa masas indekss) nav labs veids, kā noteikt sirds vecumu. Ir svarīgi ir zināt, kur organismā tiek uzkrāti tauki, ne tikai kopējo ķermeņa svaru. Mūsu pētījuma mērķis ir atrast veidus, kā pagarināt veselīgu dzīves ilgumu. Lai gan ir svarīgi būt aktīvam, mēs esam atklājuši, ka slēptie tauki joprojām var būt kaitīgi pat cilvēkiem, kuri ir fiziski aktīvi.”
Kā atbrīvoties no viscerālajiem taukiem?
Kā norāda Klīvlendas klīnika, veselīgs dzīvesveids ir labākais veids, kā atbrīvoties no viscerālajiem taukiem. Viscerālos taukus var samazināt, izmantojot tās pašas metodes, kas palīdz zaudēt svaru un samazināt kopējo ķermeņa tauku daudzumu.
Fiziskās aktivitātes. Centieties vingrot vismaz 30 minūtes dienā, 5 dienas nedēļā. Varat veikt kardio vai spēka treniņus. Populāras ir arī tādas metodes kā augstas intensitātes intervāla treniņš (HIIT).
Veselīgs uzturs. Vidusjūras diēta un DASH diēta ir piemēri, kā varat ēst veselīgāk. Ārsts var arī ieteikt, ko jums vajadzētu ēst vispirms.
Intervālā badošanās. Šī stratēģija mudina jūsu ķermeni koncentrēties uz uzkrāto tauku dedzināšanu.
Pietiekami kvalitatīvs miegs. Nepietiekams miegs rada stresu jūsu ķermenim. Tas var izraisīt lielāku viscerālo tauku uzkrāšanos vai apgrūtināt to zaudēšanu.
Stresa mazināšana. Kad esat stresā, jūsu ķermenis ražo vairāk kortizola. Un stress var veicināt svara pieaugumu.
Ierobežojiet alkohola lietošanu. Alkoholā ir daudz "tukšo" kaloriju. Pārmērīga alkohola lietošana var radīt slodzi aknām, kas arī pārstrādā taukus, lai jūsu ķermenis tos varētu izmantot.