Ļoti garšo olas, bet baidies ēst holesterīna dēļ? Lūk, kas ir jāzina

Daļa holesterīna asinīs rodas no uztura, taču daudz lielākā daļā to ražo aknas, viņa norāda. Aknas sāk ražot vairāk holesterīna, kad cilvēks uzņem pārāk daudz piesātināto tauku. Taču olas (atšķirībā no desiņām) nav ļoti trekni produkti – viena ola satur tikai 1,6 gramus piesātināto tauku.

“No visām lietām, par kurām es uztraucos, ko cilvēki ēd – olas patiesi nav tas sliktākais,” saka daktere Gulati.