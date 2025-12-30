Pieredzes apmaiņa stiprina bērnu paliatīvo aprūpi Kurzemē
Liepājas Reģionālajā slimnīcā viesojās Bērnu slimnīcas speciāliste, lai palīdzētu mediķiem efektīvāk izmantot vienoto informācijas sistēmu, kas nodrošina nepārtrauktu un drošu bērnu aprūpi starp Rīgu un reģioniem. Vienotā sistēma ļauj reāllaikā dalīties ar datiem, piedalīties attālinātos konsīlijos un uzlabot paliatīvās aprūpes komandu sadarbību.
Liepājas Reģionālajā slimnīcā viesojās Rīgas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas informācijas sistēmu atbalsta persona un testētāja Ginta Rubeze, lai sniegtu praktisku atbalstu slimnīcas Bērnu paliatīvās aprūpes kabineta un mājas mobilās brigādes mediķēm. Vizītes mērķis bija palīdzēt labāk izprast un ikdienas darbā efektīvāk izmantot vienoto informācijas sistēmu, kas tiek lietota sadarbībā ar Bērnu slimnīcu Rīgā.
Vienotā informācijas sistēma nodrošina, ka visa bērna medicīniskā informācija – slimības vēsture, izmeklējumi, operāciju apraksti, konsīliji, ārstu un māsu veiktās manipulācijas – ir pieejama vienuviet un redzama dažādās ārstniecības iestādēs. Tas īpaši svarīgi situācijās, kad bērns vispirms nonāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības posmā, pēc tam tiek hospitalizēts vai arī pārvests turpmākai ārstēšanai uz citu slimnīcu, tostarp Liepājas Reģionālo slimnīcu.
Bērnu ārste Jūlija Cīrule–Galuza uzsver, ka šāda sistēma būtiski uzlabo pacientu aprūpes nepārtrauktību: “Agrāk bieži bija sarežģītas situācijas – bērns bija izrakstīts no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, bet izraksts vēl nebija gatavs vai vecāki to bija nodevuši ģimenes ārstam un mums tas nebija pieejams. Tagad mēs varam sekot līdzi saviem pacientiem, redzēt, kad viņi tiek izrakstīti, un laikus saprast, kāda aprūpe viņiem nepieciešama pēc atgriešanās mūsu redzeslokā.”
Vienotā sistēma ļauj Liepājas speciālistiem arī attālināti piedalīties konsīlijos kopā ar Rīgas kolēģiem, redzēt visas konsultācijas un rekomendācijas, kā arī izsekot pacienta ārstēšanas gaitai dažādās iestādēs. “Tas palīdz labāk saprast, kas ar manu pacientu ir noticis Rīgā, pie kādiem speciālistiem viņš ir bijis, un reizēm arī pamanīt nianses, kas citādi var pazust starp dažādām konsultācijām,” skaidro ārste.
Bērnu nodaļas virsmāsa Gundega Blizņeca norāda, ka īpaši nozīmīga vienotā pieeja ir bērnu paliatīvās aprūpes kabinetam un mājas mobilajai brigādei, kas Kurzemē darbojas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas kopējā paliatīvās aprūpes dienesta ietvaros.
“Māsas, dodoties pie pacienta mājās, ievada sistēmā visu informāciju par veikto aprūpi – mērījumiem, manipulācijām, medikamentu ievadi. Šos datus reālajā laikā redz arī kolēģi Rīgā. Redzams gan datums, gan laiks, gan tas, kurš speciālists konkrēto darbību veicis,” stāsta virsmāsa.
Šāda datu apmaiņa nodrošina, ka informācija nepārklājas un nepazūd, bet gan papildina kopējo priekšstatu par pacienta veselības stāvokli. Rīgas speciālisti redz Liepājā paveikto, un Liepājas komanda – Rīgā notiekošo.
Vizītes laikā tika pārrunāti arī praktiski un tehniski izaicinājumi, ar kuriem saskaras abas puses, piemēram, dažādu sistēmu savietojamība un darbs ar e-veselību. Tieši šādas klātienes pieredzes apmaiņas palīdz rast risinājumus un uzlabot ikdienas darbu.
Vienotā informācijas sistēma kļūst par būtisku atbalstu bērnu paliatīvajā aprūpē, stiprinot sadarbību starp Rīgu un reģioniem un nodrošinot bērniem un viņu ģimenēm nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu medicīnisko aprūpi neatkarīgi no atrašanās vietas.