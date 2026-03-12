Rolanda Šmita "Anadolu Efes" Eirolīgas spēlē izrauj uzvaru pār "Bayern", visu spēli būdama iedzinējos
Latvijas basketbolista Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" ceturtdien ULEB Eirolīgas 31. kārtas mačā izcīnīja panākumu. "Anadolu Efes" viesos ar 81:80 (14:17, 12:22, 27:19, 28:22) uzvarēja Minhenes "Bayern".
Stambulas komanda bija iedzinējos visa mača garumā, taču pamatlaika noslēgumā pēdējā uzbrukumā "Anadolu Efes" uzvaru ar precīzu tālmetienu no stūra atnesa Kouls Svaiders, kurš laukumā bija tikai trīs ar pusi minūtes.
Šmits spēlēja 11 minūtes un četras sekundes un, raidot grozā vienu tālmetienu un divus soda metienus, guva piecus punktus. Viņš arī pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja piezīmi, izprovocēja divus sodus un iekrāja efektivitātes koeficientu četri.
"Anadolu Efes" rindās rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Džordans Loids, Perijs Dozjē pievienoja 12 punktus un četras pārtvertas bumbas, bet Šehmuss Hazers guva 11 punktus.
Mājiniekus no zaudējuma neglāba Ksavjers Ratans-Maiss un Andrēass Obsts, kuri guva attiecīgi 15 un 13 punktus.
"Anadolu Efes" ar desmit panākumiem 31 spēlēs turnīra tabulā ieņem 18. vietu, bet "Bayern" ar 31 uzvaru ierindojas 14. pozīcijā.
Citā mačā "Dubai" bez Dāvja Bertāna pieteikumā, aizvadot spēli mājinieku lomā Sarajevā ar 100:94 (29:21, 30:24, 24:22, 17:27) uzvarēja Vitorijas "Baskonia", kurai nevarēja palīdzēt Rodions Kurucs.
Dubaijas komandā Dveins Beikons izcēlās ar 23 punktiem, kamēr starp viesiem Mamadi Diakitē guva 27 punktus un izcīnīja 12 bumbas zem groziem.
"Dubai" ar 16 uzvarām un 14 zaudējumiem turnīra tabulā atrodas 11. vietā, bet "Baskonia" ar bilanci 9-22 ierindojas 19. pozīcijā 20 komandu konkurencē.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".