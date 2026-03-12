Pasaulē
Šodien 22:44
ASV Mičiganas štatā bruņots uzbrucējs ar auto ietriecas sinagogā
ASV Mičiganas štatā Detroitas priekšpilsētā ceturtdien auto ietriekts sinagogas ēkā, un bruņots uzbrucējs iesaistījies apšaudē ar apsardzi, pavēstīja likumsargi.
Vīrietis, kas ietrieca auto ēkā, ir miris. Viņu sašāva sinagogas apsardze, vēsta laikraksts "Detroit Free Press", atsaucoties uz policiju. Pēc ietriekšanās ēkā automašīna aizdegusies.
Izmeklētāji joprojām strādā, lai identificētu vīrieti un iespējamo uzbrukuma motīvu.
Mičiganas štata gubernatore Grethena Vitmere nosodīja uzbrukumu Israēla tempļa sinagogai Rietumblūmfīldā. "Mičiganas ebreju kopienai ir jābūt iespējai mierīgi dzīvot un piekopt savu ticību," pauda gubernatore.