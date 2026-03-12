Egles, Mamčica un Jaka pārstāvētā "Energie" iekļūst Čehijas ekstralīgas ceturtdaļfinālā, atsūtot atvaļinājumā Ralfu Freibergu ar "Ridera"
Latvijas hokejistu Jāņa Jaka, Haralda Egles un Roberta Mamčica pārstāvētā Karlovi Varu "Energie" ceturtdien nodrošināja vietu Čehijas ekstralīgas ceturtdaļfinālā. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā "Energie" izbraukumā ar 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) pārspēja Ralfa Freiberga pārstāvēto Vītkovices "Ridera", sērijā līdz trīs uzvarām gūstot panākumu ar 3-0.
Uzvarētāju rindās Jaks, aizvadot pirmo maču šajā sērijā, spēlēja teju 18 minūtes un izcēlās statistikā ar pieciem metieniem pa vārtiem, trīs bloķētiem metieniem, divu minūšu noraidījumu, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu.
Tikmēr Mamčics uz ledus bija nepilnas 17 minūtes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1. Egle šajā mačā palika ārpus sastāva.
Starp mājiniekiem Freibergs laukumā pavadītajās 15 ar pusi minūtēs izpildīja divus metienus pa vārtiem un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Savukārt Mārtiņš Dzierkals un Prāgas "Sparta" viesos ar 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Kladno "Rytiri", sērijā nonākot iedzinējos ar 1-2.
Pirmo kārtu nepārvarēja Renārs Krastenbergs un "Olomouc" vienība. Olomoucas komanda sērijas trešajā mačā mājās ar 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) pagarinājumā zaudēja Tršinecas "Ocelarzi", sērijā piekāpjoties ar 0-3.
Pēc pamatturnīra ceturtdaļfinālā vietu uzreiz nodrošināja Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Skoda" un Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygrzi", kas spēkosies ar "Energie". Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.