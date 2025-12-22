Brilles vai kontaktlēcas: ko labāk izvēlēties? Skaidro optikas salona METROPOLE optometristi
Mūsu acis ir viens no svarīgākajiem “darba instrumentiem”, kas palīdz uztvert lielu daļu informācijas un orientēties apkārtējā vidē. Tieši tāpēc skaidras redzes nodrošināšana ir būtiska ikvienam – neatkarīgi no darba pienākumiem, ikdienas aktivitātēm un dzīvesveida. Brīdī, kad nepieciešama redzes korekcija, aktuāls kļūst jautājums, ko labāk izvēlēties – brilles, kontaktlēcas vai varbūt abus?
Brilles – acu komfortam, asai redzei un stilam
Brilles ir viens no populārākajiem redzes korekcijas risinājumiem kā bērniem, tā pieaugušajiem. Atbilstoši ietvari, briļļu lēcas, kā arī kvalitatīvi to pārklājumi mazina acu slodzi un uzlabo pašsajūtu.
Brilles datoram – acu aizsardzībai visas dienas garumā
Brilles datoram ir ideāli piemērotas biroja darbiniekiem, kuri daudz laika pavada pie viedierīcēm. Viens no populārākajiem risinājumiem ir zilās gaismas bloķējošais pārklājums, kas samazina viedierīču izstarotās gaismas ietekmi uz acīm. Pierādīts, ka zilā gaisma kavē miega hormona melatonīna izstrādāšanos.
Brilles lasīšanai – acu noslodzes mazināšanai tuvā attālumā
Ja Tev patīk lasīt grāmatas, nodarboties ar kādiem smalkiem rokdarbiem, piemēram, izšūšanu, tamborēšanu vai adīšanu, kā arī darba pienākumi ir saistīti ar dokumentu pārskatīšanu vai līdzīgiem uzdevumiem, brilles lasīšanai nodrošina asu attēlu tuvā attālumā, mazinot acu saspringumu.
Ievari kā koptēla papildinošs elements
Mūsdienīgi un gaumīgi briļļu ietvari izceļ katra personīgo stilu, piešķirot tam gaumīgus akcentus. Optikas salonā METROPOLE briļļu rāmji ir pieejami ļoti daudzveidīgā klāstā – no klasiskajiem metāla ietvariem līdz drosmīgākiem un ekscentriskākiem risinājumiem.
Ja vēlies ietaupīt laiku, iespējams pasūtīt brilles internetā. Taču, izvēloties optiskās brilles internetā, jābūt optometrista vai oftalmologa (acu ārsta) izrakstītai receptei, kurā norādīti visi vajadzīgie parametri.
Kontaktlēcas – kustību brīvībai un neierobežotam redzes laukam
Kontaktlēcas nodrošina kustību brīvību un plašu redzes lauku, turklāt nav jāuztraucas par to aizsvīšanu vai noslīdēšanu no sejas, kā tas var būt briļļu gadījumā. Kontaktlēcas ir piemērotas aktīvā dzīvesveida piekritējiem un profesionāliem sportistiem.
Vienas dienas kontaktlēcas – higiēnai un maksimālam komfortam
Vienreizlietojamās jeb vienas dienas kontaktlēcas ir ideāls risinājums tad, ja nevēlies uztraukties par lēcu kopšanu un dezinfekciju. Tāpat tās var izvēlēties situācijās, kad, piemēram, nepieciešams doties uz kādu svinīgu pasākumu un nav vēlēšanās likt brilles. Šajā gadījumā katru dienu tiek izmantots jauns kontaktlēcu pāris.
Mēneša kontaktlēcas – ekonomisks risinājums ikdienas lietošanai
Mēneša kontaktlēcas ir finansiāli izdevīgāks risinājums tiem, kuri tās ir izvēlējušies par primāro redzes korekcijas līdzekli. Taču rūpīgi jāseko līdzi to nomaiņas termiņam, kā arī jāievēro visi kopšanas pamatnosacījumi, lai izvairītos no infekcijām un citām nevēlamām komplikācijām.
Toriskās un multifokālās kontaktlēcas specifiskām vajadzībām
Astigmātisma gadījumā jāizvēlas toriskās kontaktlēcas ar cilindriem – asa attēla nodrošināšanai. Savukārt cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma presbiopijas jeb ar vecumu saistītas redzes pasliktināšanās gadījumā, kad nepieciešama redzes korekcija gan tuvumā, gan tālumā, visbiežāk tiek rekomendētas multifokālās kontaktlēcas.
Ņem vērā, ka ar kontaktlēcām nedrīkst doties gulēt, peldēt, apmeklēt pirtis un saunas, kā arī tās nelietojam infekciozas saslimšanas laikā, pat šķietami vieglas saaukstēšanās gadījumā. Svarīgi, lai katram kontaktlēcu lietotājam būtu arī optometrista vai oftalmologa izrakstītas brilles.
Kontaktlēcas internetā – ērts risinājums aizņemtai ikdienai
Tiek piedāvāta iespēja pasūtīt kontaktlēcas internetā, taču nosacījums ir tāds pats kā brillēm – jāzina visi nepieciešamie parametri.
Ko labāk izvēlēties? Iesaka optikas salona
- Biroja darbiniekiem brilles datoram būs acīm saudzīgākais risinājums – redzes komforta nodrošināšanai visas dienas garumā.
- Aktīvā dzīvesveida piekritējiem un cilvēkiem, kuri daudz pārvietojas, kontaktlēcas var izrādīties vispiemērotākās.
Neatkarīgi no izvēlētā redzes korekcijas līdzekļa, vispirms jāpiesakās vizītei pie optometrista, kurš veiks redzes pārbaudi. Izmeklējuma ietvaros tiks pārbaudīts redzes asums, abu acu kopsadarbība, kā arī apskatītas acs dziļākās struktūras. Vizītes noslēgumā speciālists izrakstīts atbilstošo briļļu vai kontaktlēcu recepti un ieteiks, kurš no redzes korekcijas risinājumiem ir vispiemērotākais.
Gan atbilstošas brilles, gan kontaktlēcas nodrošina skaidru redzi un saglabā acu komfortu. Taču, kurš no abiem risinājumiem ir vislabākais, atkarīgs no katra individuālajām redzes vajadzībām un dzīvesveida. Piesakies redzes pārbaudei optikas salonā METROPOLE un izvēlies piemērotāko redzes korekcijas risinājumu!