TESTS: Vai Tavas acis cieš no ekrānu zilās gaismas ietekmes? 5 pazīmes, kas palīdzēs to noteikt
Mūsdienās zilā gaisma ir visapkārt — datoru, telefonu un televizoru ekrānos, kā arī to mēdz izstarot LED apgaismojums.
Lai arī tā palīdz prātam būt mundram, pārmērīga zilās gaismas ietekme var radīt nevēlamas sekas acu veselībai. Zemāk 5 pazīmes, kas liecina – Tavas acis cieš no pārlieku daudz zilās gaismas.
- Acu nogurums un sasprindzinājums - ilgstoši skatoties ekrānos, acis var kļūt nogurušas, jutīgas vai justies sausas. Ja pēc darba dienas pie datora sajūti fizisku acu nogurumu, iespējams, pie vainas ir zilā gaisma.
- Redzes miglošanās un koncentrēšanās grūtības - zilā gaisma var izraisīt izmaiņas redzē, padarot attēlus neskaidrus vai radot grūtības nofokusēt redzi. Tāpēc var kļūt grūtāk koncentrēties uz tekstu vai attēliem ekrānā.
- Galvassāpes, īpaši pieres daļā - netipiskas vai biežas galvassāpes, kas rodas pēc ilgstošas ekrāna lietošanas, var būt smadzeņu reakcija uz intensīvo gaismu.
- Miega kvalitātes pasliktināšanās - zilā gaisma ietekmē melatonīna jeb miega hormona ražošanu organismā. Ja vakarā neilgi pirms gulēšanas tiek izmantots telefons vai dators un jūti, ka ir grūtības aizmigt, iemesls var būt zilā gaisma.
- Paaugstināta jutība pret gaismu - Ja esi pamanījis, ka acis pēdējā laikā reaģē jutīgāk uz gaismas avotiem, piemēram, spožu ekrānu vai saules gaismu, tas var liecināt par acu nogurumu un stresu, ko izraisa zilā gaisma.
Ja vēlies rūpēties par savām acīm un palīdzēt pasargāt tās no zilās gaismas ietekmes, nepieciešams izvēlēties uzticamu atbalstu. Šāds atbalsts ir VIZEO kapsulas, kas radītas, lai rūpētos par acu labsajūtu, palīdzot mazināt nogurumu un saglabāt skaidru redzi palielinātas slodzes apstākļos. VIZEO sastāvā esošais cinks ir spēcīgs antioksidants, kas palīdz novērst šūnu oksidatīvo stresu un pasargāt acis no zilās gaismas negatīvās ietekmes.
VIZEO ir radīts, lai sniegtu atbalstu digitālā laikmetā nogurušām acīm - sastāvā ir augstas koncentrācijas melleņu ekstrakts, karotinoīdu komplekss ar luteīnu, zeaksantīnu un beta karotīnu, kā arī cinks un B2 vitamīns. VIZEO kapsulas ir piemērotas no 12 gadu vecuma - ikvienam, kura acis ikdienā saskaras ar palielinātu slodzi.
Meklē VIZEO kapsulas aptiekās visā Latvijā, internetā, kā arī ražotāja veikalā. Vairāk par VIZEO uzzini VIZEO mājaslapā.
VIZEO ir uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.