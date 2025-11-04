Tērēs 4,26 miljonus eiro, lai samaksātu par Covid-19 vakcīnu iegādi un iznīcināšanu
Valdība otrdien atbalstīja 4 259 400 eiro pārdali, lai apmaksātu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 vakcīnu iegādi, uzglabāšanu, loģistiku un vakcīnu iznīcināšanu.
Atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025.-2027. gadam" pārdalāmais finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas ierobežošanai šogad kopumā ir 5,33 miljoni eiro.
No tiem 4 259 400 eiro plānots novirzīt Nacionālā veselības dienesta (NVD) budžeta apakšprogrammai "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde", savukārt atlikumu 1 071 108 eiro apmērā VM neplāno pieprasīt.
Izdevumi saistīti ar vakcīnu iegādes un uzglabāšanas procesu, loģistikas izmaksām un arī vakcīnu iznīcināšanu. Kopumā iznīcinātas 83 508 "Pfizer" vakcīnu devas.
Saskaņā ar NVD sniegto informāciju šogad vairs nav plānots saņemt jaunas Covid-19 vakcīnas. Līdz ar to budžeta programmā, kas paredzēta veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas ierobežošanai, veidosies atlikums, kuru paredzēts pārdalīt, lai apmaksātu iepriekš uzkrātos izdevumus.
Pārdale neietekmēs nākamā gada budžetu, un izdevumi tiks apmaksāti no esošajiem valsts līdzekļiem.