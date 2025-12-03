“Tas krājas, krājas un te pēkšņi…”: ārsts skaidro, kā laikus pamanīt infarkta briesmas
Cilvēki, kuru tuviniekus vai pašus pēkšņi pārsteidz infarkts, bieži ir izbrīnīti: “Kā tad tā? Nebija taču nekādu sūdzību…” TV24 raidījumā “Ārsts atbild” RSU profesors, kardiologs un Skrides klīnikas galvenais ārsts Ainārs Rudzītis skaidro, kāpēc tas notiek un kā atpazīt riskus.
Rudzītis norāda, ka bieži cilvēki nemaz nenojauš, ka viņiem ir augsts asinsspiediens, paaugstināts holesterīna līmenis, cukura diabēts, kā arī neveselīgs dzīvesveids, smēķēšana vai liekais svars. “No malas var šķist – omulīgs, apaļīgs smēķējošs cilvēks, bet te pēkšņi – infarkts. Tas krājas gadiem, un tad notiek negaidītais,” skaidro ārsts.
Tomēr pastāv arī brīdinājuma signāli, kurus nedrīkst ignorēt. Viens no tiem ir spiedošas sāpes krūtīs fiziskas slodzes laikā, kas pāriet miera stāvoklī – tas var liecināt par stenokardiju. Savukārt infarkta pazīmes ir pēkšņas, žņaudzošas sāpes aiz krūšu kaula, kas var izstarot uz abām rokām, kreiso roku, žokli, lāpstiņām vai pat vēderu. “Ja sāpes nepāriet 10–15 minūšu laikā, nekavējoties jāsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība,” uzsver Rudzītis.