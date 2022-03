Diabēts, infarkta risks un citas kaites – zobu problēmas nopietni apdraud vispārējo veselību

Tāpat viņa uzsver, ka mute nav atdalāma no organisma, un arvien vairāk apstiprinošu pētījumu atklāj, ka mutes slimības ļoti nopietni apdraud vispārējo veselību. “Ir gūti konkrēti pierādījumi, ka zobu problēmām ir saistība ar sirds asinsvadu slimībām, paaugstinātu infarkta risku, cukura diabētu, periodontītu un tādām lietām.”.

Ārste stāsta, ka nepietiek, ka medicīnas speciālisti strādā ar katru pacientu individuāli, jo priekšstati, kas valda sabiedrībā, bieži ir balstīti uz novecojušiem mītiem. Jaunākā zinātniskā informācija nesasniedz cilvēkus tik ātri, kā speciālisti to vēlētos. Tas var prasīt daudzas desmitgades, kamēr kāds mūsdienu zinātnisks priekšstats, ko saprot ārsti, nonāk visas sabiedrības apziņā.

“Slimības nerodas ne no kā. Vairāk ir jārunā par iemesliem, nevis par to, ko mēs varam pēc tam darīt. Organismam ir fiziski limiti, lai arī mūsdienu medicīna ir ļoti augstu attīstīta un spēj izdarīt ļoti daudz. Ir vērts rūpēties par savu veselību un nepieļaut slimību veidošanos,” teic ārste.

Zobu zaudējums mutes veselības kontekstā ir būtiskākais aspekts, par ko ārsti satraucas. Galvenās problēmas, kas to izraisa, ir zobu kariess jeb caurumi un periodontīts – smaganu jeb zobu balstaudu slimības. Lai novērstu šīs slimības, zobi jāmācās kopt visu dzīvi, uzsvēra Stāmere: “Mums nav iedota automātiska spēja kopt savu mutes dobumu, tas ir jāmācās visu dzīvi, un par to nevajadzētu kautrēties un to tieši vajadzētu veicināt, jo citādi slimības nav iespējams novērst.”

Vienlaikus viņa atgādināja, ka slimību smagākā forma, piemēram, periodontīts, nesākas vienā dienā. Slimība sākas ar nemanāmām pazīmēm, ko pacientam pašam pamanīt ir grūti, tādēļ ir tik svarīgi regulāri apmeklēt speciālistus un noskaidrot, cik veseli ir ne tikai zobi, bet arī smaganas.