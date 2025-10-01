Ātrāka palīdzība infarkta pacientiem: NMPD un kardiologi vienojas par sadarbību
Katru dienu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) steidzas pie vidēji astoņiem pacientiem ar sirdslēkmi vai aizdomām par to. Lai vairāk dzīvību tiktu glābtas un palīdzība būtu ātrāka un drošāka, parakstīts sadarbības memorands starp NMPD, Latvijas Kardiologu biedrību un Metodiskās vadības institūciju (MVI) kardioloģijas jomā, kuru realizē Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca.
Memoranda mērķis ir uzlabot pacientu ārstēšanas kvalitāti, nodrošināt efektīvāku un drošāku pacientu plūsmas koordināciju un attīstīt akūtas kardioloģiskās aprūpes sistēmu visā Latvijā.
Šī memoranda iniciators ir NMPD, jo lielākoties pirmā saskare ar pacientu notiek tieši pirmsslimnīcas etapā, kur savlaicīga infarkta pazīmju atpazīšana ir kritiski nozīmīga. Šie ir gadījumi, kuros svarīga ir gan ātra ierašanās pie pacienta, gan arī turpmākās darbības. Balstoties uz vadlīnijām par kardioloģijas pacientu aprūpi, NMPD kā stratēģisku rādītāju sev ir noteicis, ka elektrokardiogramma jāveic ne vēlāk kā 10 minūtes pēc pirmās saskares ar pacientu, bet nogādāšanai specializētā slimnīcā jānotiek divu stundu laikā. Šāds savlaicīgas diagnozes un ārstēšanas algoritms būtiski samazina komplikāciju risku un palielina pacienta izredzes izdzīvot.
Liene Cipule, NMPD direktore: “Mūsu stratēģiskais mērķis ir nepārtraukta attīstība un īpaša uzmanība infarkta pacientu aprūpes uzlabošanai. Vēlamies būt ātrāki un drošāki – analizējam datus, pilnveidojam algoritmus un apmācām darbiniekus, lai ieviestu efektīvākos risinājumus un samazinātu kļūdu risku. Tas nozīmē, ka pacienti saņem palīdzību pēc augstākajiem standartiem. Attīstība un pilnveide mums nozīmē regulārus uzlabojumus, sekošanu jaunākajām medicīnas tendencēm un pieredzes apmaiņu ar kolēģiem, ko paredz arī šis noslēgtais memorands, kura mērķis ir nodrošināt iespējami labāku aprūpi ikvienam infarkta pacientam.”
Latvijas Kardiologu biedrības prezidents Andrejs Ērglis un Metodiskās vadības institūcijas kardioloģijā vadītāja Iveta Bajāre pauda atbalstu sadarbības stiprināšanai, uzsverot, ka ciešāka koordinācija starp neatliekamo palīdzību un stacionārajām ārstniecības iestādēm ir būtiska, lai uzlabotu pacientu izdzīvošanas rādītājus.
Tikšanās laikā NMPD pārstāvji iepazīstināja viesus ar kardioloģijas pacientu aprūpi pirmsslimnīcas etapā, kā arī pārrunāja rekomendācijas, personāla sagatavošanu un kvalitātes kontroli. Šie pasākumi ļaus uzlabot infarkta atpazīšanu, paātrināt hospitalizāciju un stiprināt sabiedrības uzticību veselības aprūpes sistēmai.