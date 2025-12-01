"Mēs viņu vienmēr atcerēsimies" - kolēģi NMPD sēro par kolēģes Ilonas Jaukules traģisko nāvi
"Ilona bija viens no sirsnīgākajiem, labsirdīgākajiem un gādīgākajiem cilvēkiem mūsu vidū. Kolēģi viņu mīlēja un dziļi cienīja - bija gods strādāt viņai līdzās," sērojot par NMPD darbinieces Ilonas Jaukules traģisko bojāeju Daugavas ūdeņos, sociālajos tīklos vēstī viņas kolēģi dienestā.
Jau ziņots, ka 27. novembrī Rīgas centrā notika traģēdija, kad kādas sievietes vadītā vieglā automašīna no 11. novembra krastmalas iebrauca Daugavā. Nākamajā dienā no ūdens izdevās izcelt bojāgājušo. Tā izrādījās 40 gadu vecā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniece Ilona Jaukule.
Viņas kolēģi mediķi sociālajos tīklos publicējuši aizkustinošus atvadu vārdus Ilonai.
"Mēs, kolēģi dienestā, skumstam un sērojam par kolēģes Ilonas Jaukules pēkšņo, pāragro un traģisko aiziešanu mūžībā.
Ilona bija viens no sirsnīgākajiem, labsirdīgākajiem un gādīgākajiem cilvēkiem mūsu vidū. Un tā dienestā mēs viņu vienmēr arī atcerēsimies.
Kolēģi viņu mīlēja un dziļi cienīja - bija gods strādāt viņai līdzās. Ilonā vienmēr mita spēks, drosme un augsta profesionalitāte, gan dodoties izsaukumos, gan ievadot darbā jaunos kolēģus kā mentoram.
Ilona vienmēr paliks mūsu atmiņās un sirdīs - kā gaisma, kas nepazūd. Sērās esam kopā ar Ilonas mīļajiem - ģimeni, draugiem un kolēģiem."