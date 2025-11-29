Slikto apstākļu dēļ VUGD pārtrauc automašīnas izcelšanas darbus no Daugavas
Ņemot vērā slikto laiku un sarežģītos apstākļus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) šodien pārtraucis darbus, lai izceltu ceturtdienas vakarā Vecrīgas tuvumā Daugavā iebraukušā spēkratu, pauda dienestā.
Darbu notikuma VUGD atsāka šodien ap plkst. 11. Tie tiks turpināti, kad to atļaus apstākļi. VUGD skaidro, ka Daugavā ir ļoti spēcīga straume, kas jebkuru objektu pārvieto. Arī nogrimusī automašīna pārvietojas. Automašīna atrodas 9-10 metru dziļumā, kur ir pilnīga tumsa, tādēļ tās izcelšanas darbi ir ļoti sarežģīti.
Valsts policijas preses pārstāve Gita Gžibovska teica, ka bojāgājušās sievietes identitāte ir noskaidrota, un kriminālprocesā tiks izmeklēti notikušā apstākļi.
Automašīnas meklēšanā policija kā ārpakalpojumu bija piesaistījusi zemūdens dronu.
Ceturtdienas vakarā, braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes. Ierodoties notikuma vietā, glābēji redzēja, ka vieglā automašīna strauji grimst un pazūd ūdenī. Lielās straumes un diennakts tumšā laika dēļ ceturtdienas vakarā meklēšanas darbi tika pārtraukti.
