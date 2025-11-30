112
Šodien 16:57
Nav izdevies no Daugavas izcelt bojā gājušās sievietes automašīnu
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) svētdien pārtraucis Daugavā iebraukušās automašīnas izcelšanas darbus, aģentūru LETA informēja VUGD. Šodien nogrimusī automašīna nav izcelta, un darbi tiks turpināti pirmdien.
Piektdienas pēcpusdienā glābējiem izdevās izcelt no Daugavas bojāgājušo auto vadītāju, savukārt sestdien notika darbs pie automašīnas izcelšanas.
Ņemot vērā slikto laiku un sarežģītos apstākļus automašīnas izcelšanas darbi sestdien tika pārtraukti un turpināti šodien.
Kā iepriekš vēstīja VUGD, Daugavā ir ļoti spēcīga straume un nogrimusī automašīna pārvietojas. Tā atrodas 9-10 metru dziļumā, kur ir pilnīga tumsa, tādēļ tās izcelšanas darbi ir ļoti sarežģīti.