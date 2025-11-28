Traģēdija Rīgas krastmalā: pērn tieši tāpat automašīna iebrauca Daugavā, paņemot cilvēka dzīvību
Kamēr sabiedrību satriekusi sievietes nāve, no 11. novembra krastmalas Rīgas centrā pa kuģīšu piestātnes kāpnēm ar automašīnu iebraucot Daugavas ledainajos ūdeņos, izrādās, šis nebūt nav pirmais šāda veida traģisks negadījums.
Jauns.lv jau vēstīja, ka piektdienas pēcpusdienā glābējiem izdevies izcelt Vecrīgas tuvumā Daugavā iebraukušo autovadītāju, bet spēkrats pagaidām vēl paliks upē. Pēc vairāk nekā piecu stundu meklēšanas darbiem glābēji atraduši iepriekšējā vakarā nogrimušo automašīnu, kurā atradās bojāgājusī, kura izcelta no ūdenstilpes un nogādāta krastā.
Operatīvie dienesti meklē Daugavā pazudušo sievieti
Glābēji turpina intensīvi meklēt vakar vakarā Daugavā, Rīgā, nogrimušu auto. Plkst. 20.25 VUGD saņēma izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur sākotnējā ...
Ceturtdienas vakarā tika saņemts izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur upē ir iebraukusi vieglā automašīna. Braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes. Ierodoties notikuma vietā, glābēji redzēja, ka vieglā automašīna strauji grimst un pazūd ūdenī.
Līdzīga traģēdija notika 2024. gada 6. aprīlī, kad īsi pirms astoņiem vakarā auto "Škoda Yeti" lielā ātrumā brauca pa 11. novembra krastmalu virzienā uz Ķengaragu, izbrauca zem Akmens tilta, strauji mainīja virzienu un bez bremzēšanas pa piestātnes kāpnēm ietriecās Daugavā, gandrīz aizķerot tuvumā esošos cilvēkus. Izceltās automašīnas salonā atrada 1992.gadā dzimuša vīrieša līķi.
Kaut gan soctīklos pēc šāda veida nelaimēm mēdz aicināt pie kuģīšu piestātņu kāpnēm uzstādīt kaut kāda veida barjeras, pagaidām nekā tāda joprojām nav.