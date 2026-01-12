Zinātnieki ceļ trauksmi par notiekošo Panamas līcī
40 gadu garumā Panamas Klusā okeāna piekraste paļāvās uz sezonālu aukstā, ar barības vielām bagātā ūdens pieplūdumu, taču 2025. gada sākumā tas gandrīz izzuda.
Zinātnieki paziņoja, ka Panamas līcī pirmo reizi visā novērojumu vēsturē ir apstājies apvelings - process, kurā dziļāki ūdeņi paceļas uz augšu ūdens virspusē. Pētnieki uzskata, ka tas ir brīdinājums par to, cik strauji klimata pārmaiņas var destabilizēt tropiskās jūras, raksta "Ecoticias".
Tiek norādīts, ka no decembra līdz aprīlim spēcīgi ziemeļu pasāti (pastāvīgi vēji, kuri visu gadu pūš virzienā uz ekvatoru) plosās pāri Panamas līcim, aizspiežot siltos virsmas ūdeņus, lai aukstais dziļūdens varētu pacelties augšup un barot fitoplanktonu un zivis. Šis ūdens arī mazina reģionālo jūras siltumu, nodrošinot koraļļu rifiem aizsardzību pret izbalēšanu sausajā sezonā.
Kas notika 2025. gadā
Satelītattēli uzrādīja ārkārtīgi zemu hlorofila līmeni — tas liecina par okeāna virsējā slāņa noplicināšanos. Lauka mērījumi parādīja, ka ūdens slāņi saglabājās izteikti stratificēti, ar nelielām vertikālās sajaukšanās pazīmēm, kas parasti ir raksturīga šai sistēmai.
Pētījums atklāja, ka reģionā tipiskais apvelings parasti sākas janvāra beigās, ilgst aptuveni divus mēnešus un spēj pazemināt ūdens temperatūru gandrīz līdz 19 grādiem pēc Celsija. Savukārt 2025. gadā atdzišana sākās par vairākām nedēļām vēlāk, ilga īsu laiku un ūdeni atdzesēja tikai līdz 23 grādiem.
Smitsona Tropisko pētījumu institūta biologs Ārons O’Di uzskata, ka "Panamas tropiskā jūra ir zaudējusi savu dzīvībai svarīgo elpu."
Kur slēpjas problēma
Okeānam šo "elpu" atņēma nevis aukstā ūdens trūkums dziļumā, bet gan atmosfēras "dzinēja" darbības traucējumi, kas parasti to paceļ augšup. Pētnieku grupa noskaidroja, ka 2025. gadā Panamas vēja strūkla veidojās daudz retāk, tādēļ ziemeļu vēju kopējā ietekme nekad nesasniedza slieksni, kas nepieciešams spēcīga apvelinga ierosināšanai.
Kad šie vēji pūta, tie bija aptuveni tikpat spēcīgi kā iepriekšējos gados, taču to biežums strauji samazinājās, bet bezvēja periodi kļuva ilgāki. Rezultātā virsmas ūdeņi saglabājās silti un slāņaini.
"Pirmo reizi mēs novērojām, ka izmaiņas atmosfēras un okeāna cirkulācijas sistēmā pārsniedz kritisko slieksni un noved pie bioloģiskās produktivitātes samazināšanās," skaidroja pētnieks Ralfs Šībels.
Ekoloģiskās sekas līcī bija straujas. Barības vielu trūkuma dēļ, kas sasniedza virsējos slāņus, samazinājās fitoplanktona populācijas, un tika novājināts barības ķēdes pamats. Tika novērots arī makreļu un sardīņu, kā arī kalmāru un citu gliemju skaita samazinājums.
Zinātnieki brīdina, ka atkārtoti apvelinga traucējumi var novest pie ilgtermiņa zvejniecības produktivitātes samazināšanās un pastiprināt termālo stresu jau tā ievainojamajām koraļļu kopienām.