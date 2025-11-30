Iedzīvotāji pauž līdzjūtību sievietei, kuras dzīvība izdzisa Daugavā. "Mēs neviens neko nezinam, kas notiek pēdējā sekundē..."
Iedzīvotāji sociālajos tīklos dalās savās pārdomās un pauž līdzjūtību 40 gadus vecajai sievietei, kas ceturtdienas vakarā Daugavā noslēdza rēķinus ar dzīvi.
"Pārdzīvoju par sievieti, kuras dzīvība izdzisa Daugavā. Saprotu, ka tas ir bijis apzināts solis… Sāp sirds par to, ka mammu mājās nesagaidīja bērni…Sāp sirds par to, ka cilvēks bijis mediķis un, iespējams, izdedzis darbā… Neviens nezin, kādas bija šī cilvēka sajūtas pirms liktenīgā manevra ar auto… Bet es ļoti ceru, ka mēs — dzīvie — iemācīsimies novērtēt to, kas mums dots: to elpu, to dienu, to iespēju mēģināt vēlreiz…No sirds izsaku līdzjūtību bojā gājušās sievietes tuviniekiem, darba kolēģiem," vietnē "Facebook" pauž žurnāliste Inese Supe.
Horens norāda, ka "mēs dzīvojam cietsirdīgā pasaulē" un daudziem aizmirsusies empātija un līdzcietība. Un arī Tatjana piekrīt, ka "mēs nemākam vairs just līdzi cilvēkiem, un esam kļuvuši skarbi un attālināti". Bet Ilva norāda, ka "neviens nezina vai bija izdegšana darbā vai tomēr privātās dzīves sarežģījumi". Tāpat viņa pauž, ka "nevajag nevienu nosodīt, jo jūs viņas kurpēs nestaigājāt".
Santa norāda, ka "mēs neviens neko nezinam, kas notiek pēdējā sekundē, kura reizēm šķiet kā mūžība, kurā visu var vēl paspēt nožēlot". "Visvairāk par visu sargiet savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība," pauž sieviete. Bet Guntars atklāj, ka nesen zaudēja savu dēlu: "Es pazaudēju pagājušo nedēļu savu dēlu, mīklainos apstākļos. Lai Dievs dod viņiem abiem un arī tiem kurus mēs nepazīstam savu svētību un piedod viņiem apzinātas un neapzinātas vainas un pieņem savā debesu valstībā uz garīgu mājvietu."
Operatīvie dienesti meklē Daugavā pazudušo sievieti
Glābēji turpina intensīvi meklēt vakar vakarā Daugavā, Rīgā, nogrimušu auto. Plkst. 20.25 VUGD saņēma izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur sākotnējā ...
Jau ziņots, ka Ceturtdien Rīgas centrā notika nelaime, kad kādas sievietes vadītā vieglā automašīna no 11. novembra krastmalas iebrauca Daugavā. Piektdien bojāgājušo izdevās izcelt, kaut gan automašīna vēl atrodas dzelmē.
Latvijas Televīzijas informācija liecina, ka stindzinošajos Daugavas ūdeņos bojā gājusi 40 gadus veca sieviete, turklāt pastāv iespēja, ka viņa pati noslēgusi rēķinus ar dzīvi. Neoficiāli tiek vēstīts, ka pirms nāves viņa bija sazinājusies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) un lūgusi viņu neglābt.
Kā praktiski palīdzēt – kam zvanīt, kur vērsties, ja ir akūta situācija?
● Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukums 112
● Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113
● Nacionālais psihiskās veselības centrs – pacientu pieraksta tālrunis 67080112, psihiatriskās konsultācijas dežūrtālrunis 25428561
● Nacionālais psihiskās veselības centrs – klīnika “Veldre” ar dienas stacionāru (Rīga, Veldres iela 1A, Vidzemes priekšpilsēta) 67080112; klīnika “Pārdaugava” (Rīga, Viļa Plūdoņa iela 1) 67715108
● Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” (Rīga, Tērbatas iela 69) – skalbes@skalbes.lv, pieņemšana ar iepriekšēju pierakstu 24551700
● Bezmaksas krīzes tālruņi pieaugušajiem, kas pieejami visu diennakti, 116123, 67222922 un 27722292.