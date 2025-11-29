Atklāta satriecoša ziņa par traģēdiju, kad Rīgas centrā sievietes automašīna iebrauca Daugavā
Ceturtdien Rīgas centrā notika nelaime, kad kādas sievietes vadītā vieglā automašīna no 11. novembra krastmalas iebrauca Daugavā. Piektdien bojāgājušo izdevās izcelt, kaut gan automašīna vēl atrodas dzelmē. Tikmēr parādījušās ziņas, kas notikušo padara vēl traģiskāku.
Latvijas Televīzijas informācija liecina, ka stindzinošajos Daugavas ūdeņos bojā gājusi 40 gadus veca sieviete, turklāt pastāv iespēja, ka viņa pati noslēgusi rēķinus ar dzīvi. Neoficiāli tiek vēstīts, ka pirms nāves viņa bija sazinājusies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) un lūgusi viņu neglābt.
Jauns.lv jau vēstīja, ka piektdienas pēcpusdienā glābējiem izdevies izcelt Vecrīgas tuvumā Daugavā iebraukušo autovadītāju, bet automašīna pagaidām paliks upē. Pēc vairāk nekā piecu stundu meklēšanas darbiem glābēji atraduši iepriekšējā vakarā nogrimušo automašīnu, kurā atradās bojāgājusī, kura izcelta no ūdenstilpes un nogādāta krastā.
Operatīvie dienesti meklē Daugavā pazudušo sievieti
Glābēji turpina intensīvi meklēt vakar vakarā Daugavā, Rīgā, nogrimušu auto. Plkst. 20.25 VUGD saņēma izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur sākotnējā ...
Ņemot vērā to, ka ir kļuvis tumšs un automašīna atrodas apmēram deviņu metru dziļumā, pieņemts lēmums to šodien nemēģināt izcelt no Daugavas, aģentūru LETA informēja VUGD. Auto Daugavā iebrauca ceturtdienas vakarā, bet glābēji meklēšanas darbus atsāka piektdien. Pēc VUGD teiktā, meklēšanas darbu apstākļi šajā vietā ir "ārkārtīgi sarežģīti", un būtisks apgrūtinošais faktors ir lielā straume, kas nogrimušo priekšmetu spēj aiznest tālu no sākotnējās iegrimšanas vietas. To izjutuši arī glābēji, kuri, nirstot ūdenī, tikuši aiznesti vairākus metrus no iegremdēšanās vietas.
Upes dziļums šajā vietā ir līdz desmit metriem, kas nozīmē, ka zem ūdens ir pilnīga tumsa, tostarp lukturi dotā gaisma sniedz redzamību ap 30 centimetriem. Tas nozīmē, ka ūdenslīdējiem upes gultne ir jāpārmeklē ar tausti, virzoties uz priekšu burtiski pa centimetram. Situācijā, kad nav zināma precīza automašīnas atrašanās vieta, šādi meklējumi var ilgt vairākas stundas un dienas, klāsta glābēji.
Valsts policijas preses pārstāve Gita Gžibovska aģentūrai LETA teica, ka sievietes identitāte ir noskaidrota un sāktajā kriminālprocesā tiks izmeklēti notikušā apstākļi.
Automašīnas meklēšanā policija kā ārpakalpojumu bija piesaistījusi zemūdens dronu.
Jau ziņots, ka ceturtdienas vakarā tika saņemts izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur upē ir iebraukusi vieglā automašīna. Braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji redzēja, ka vieglā automašīna strauji grimst un pazūd ūdenī. Ar eholotu palīdzību tika pārmeklēta upes gultne, lai identificētu iespējamo automašīnas atrašanās vietu. Veicot zemūdens meklēšanas darbus, vienu no šīm vietām pārbaudīja ūdenslīdēji, bet automašīna netika atrasta. Lielās straumes un diennakts tumšā laika dēļ ceturtdienas vakarā meklēšanas darbi tika pārtraukti.
Šī traģēdija nebūt nav pirmā, kad vadītājs savu automašīnu iestūrē Daugavā, nobraucot pa kuģīšu piestātnes kāpnēm. Līdzīga traģēdija notika 2024. gada 6. aprīlī, kad īsi pirms astoņiem vakarā auto "Škoda Yeti" lielā ātrumā brauca pa 11. novembra krastmalu virzienā uz Ķengaragu, izbrauca zem Akmens tilta, strauji mainīja virzienu un bez bremzēšanas pa piestātnes kāpnēm ietriecās Daugavā, gandrīz aizķerot tuvumā esošos cilvēkus. Izceltās automašīnas salonā atrada 1992.gadā dzimuša vīrieša līķi.
Varbūt pēdējā traģēdija pamudinās Rīgas domi šajās vietās uzstādīt norobežojumus, lai automašīnas tik viegli nevarētu iebraukt upē?