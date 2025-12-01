Daugavā turpinās vieglās automašīnas izcelšanas darbi
Daugavā starp Akmens un Vanšu tiltu, kur 27. novembrī vieglā automašīna iebrauca upē un nogrima, jau ceturto dienu turpinās Valsts ...
FOTO: šodien atsākti auto izcelšanas darbi Daugavā starp Akmens un Vanšu tiltu
Daugavā starp Akmens un Vanšu tiltu, kur 27. novembrī vieglā automašīna iebrauca upē un nogrima, jau ceturto dienu turpinās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbs.
Iepriekš vēstīts, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) svētdien pārtraucis Daugavā iebraukušās automašīnas izcelšanas darbus.
27. septembrī nogrimusī automašīna nav izcelta, bet darbi atsākti šodien - 1. decembrī.
Kā ziņots, ceturtdienas vakarā, braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes.
Piektdienas pēcpusdienā glābējiem izdevās izcelt no Daugavas bojāgājušo auto vadītāju, savukārt sestdien notika darbs pie automašīnas izcelšanas.
Ņemot vērā slikto laiku un sarežģītos apstākļus automašīnas izcelšanas darbi sestdien tika pārtraukti un pēc tam turpināti.
Kā iepriekš vēstīja VUGD, Daugavā ir ļoti spēcīga straume un nogrimusī automašīna pārvietojas. Tā atrodas 9 līdz 10 metru dziļumā, kur ir pilnīga tumsa, tādēļ tās izcelšanas darbi ir ļoti sarežģīti.