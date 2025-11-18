Tautas medicīna: kā ingvers stiprina veselību aukstajā sezonā
Ingvers ir lieliski piemērots lietošanai aukstajā rudens un ziemas sezonā, lai palīdzētu organismam sasildīties, efektīvāk turēties pretī vīrusu infekcijām un stiprināt organismu.
Ingvera sastāvā ir vesels lērums aktīvu vielu, kam piemīt pretiekaisuma, antioksidatīvas, sāpes samazinošas un daudzas citas labvēlīgas īpašības. Tas labi palīdz pret klepu, iesnām, galvassāpēm, veicina gremošanas norises un sirdsdarbību, tas palīdz izsvīst, ja ir augsta temperatūra.
Ikdienā ieteicams dzert ingvera tēju, ko pagatavo, pavārot svaiga ingvera šķēlītes vai sarīvētu ingveru. Tā garšos labāk, ja pievienosi tai kādu citrona šķēli un medu. Uzmundrinošu dzērienu iegūsi, ja rīta cēlienā pievienosi arī šķipsniņu melnās tējas. Ūdens vietā vari izmantot arī pienu, kam papildus pievieno dažādas Austrumu garšvielas – kardamonu, kanēli, kurkumu, vaniļu –, saldinot ar medu vai brūno cukuru. Variē, pievienojot ingveru karstajām tējām un sulām.
Ja dzērienu gatavo no ingvera pulvera, nepārspīlē, jo tam ir daudz asāka garša.
Ingvers dod enerģiju, tāpēc vēlu vakarā labāk to nelietot.
Sarīvētu vai gabaliņos sagrieztu ingveru vari pievienot zupai, buljonam, dažādiem ēdieniem, lai dažādotu to garšu un izbaudītu ingvera labvēlīgo iedarbību.
Ja ir vēsi, izmēģini ingvera tēju pēdu vannai.