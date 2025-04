Sporta ārsts: "Uz maratona starta līnijas nedrīkst iziet pat 3 dienas pēc saaukstēšanās!"

“Sākot trenēties, ir jāzina, uz ko tu esi spējīgs, ir jāzina sava veselība un tas, ko grasies darīt. Tas ir pats pamats,” skaidro daktere un piebilst, ka nevajag uzreiz pirkt gadžetus. Pulsometru var iegādāties arī pēc trim mēnešiem vai pusgada. Sākumā vissvarīgākais ir sākt kaut ko darīt. Par daudzu cilvēku tradicionālo apņemšanos – apmeklēt sporta zāli no tāda un tāda datuma – ārste vien nosmaida un teic, ka nav svarīgi, kad cilvēks nolemj pievērsties aktīvam dzīvesveidam, būtiski, ja nolemj to darīt, piemēram, no 1. janvāra, tad vajadzētu ar sevi vienoties par vēl kādu punktu – noturēties vismaz trīs mēnešus. Un pēc tam spriest, ko darīt tālāk, varbūt jāmaina sporta veids, treniņu plāns.