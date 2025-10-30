Oftalmoloģe Dace Lietuviete skeptiska par populārajiem acu vingrinājumiem: "Kurš pēc tam atbildēs par aklumu?"
"Diemžēl tas nav tik viennozīmīgi," par pēdējā laikā populārajiem acu vingrinājumiem, kas it kā "dabiski uzlabo redzi", saka viena no Latvijas vadošajām acu ārstēm - oftalmoloģe Dace Lietuviete. Viņa aicina nenodarboties ar pašārstēšanos, jo tā var draudēt ar zaudētu redzi.
“Pēdējā laikā dažādos medijos izplatās informācija par acu vingrinājumiem, kas uzlabo redzi un kas mani kā ārsti dara bažīgu. Diemžēl tas nav tik viennozīmīgi. Tikai acu ārsts vai optometrists var izvērtēt, kādi vingrinājumi konkrētajam pacientam ir vai nav vajadzīgi un kādi varētu pat nodarīt kaitējumu," žurnālam "100 Labi Padomi Par Veselību" saka Veselības centru apvienības galvenā oftalmoloģe, “Aiwa Clinic” Oftalmoloģijas dienesta vadītāja, “Gada ārsts speciālists 2023” – oftalmoloģe Dace Lietuviete.
Apgalvot, ka ar vingrinājumiem var izārstēt kataraktu vai glaukomu, ir noziedzība pret cilvēku! Tas nav iespējams!
Protams, cilvēki mēdz noticēt šādām ziņām, jo tas ir cilvēka dabā – iet vieglāko ceļu, nevis, piemēram, pilināt zāles visu atlikušo mūžu. Bet mans ieteikums būtu – nenodarbojieties ar pašārstēšanos! Jo – kurš pēc tam atbildēs par zaudēto redzi vai iestājušos aklumu?! Nebaidieties aiziet pie acu ārsta! Acu ārsts pastāstīs par vingrinājumiem acīm, ja tādi būs nepieciešami. Tas nav nekas tāds, ko ārsts nezina.