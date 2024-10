Var atjaunot redzi bez brillēm, pārliecinājusies Vija Buša

To man jautā bieži, bet man nav vienas atbildes. Parasti pirmajā nodarbībā rādu prezentāciju, izstāstu par acs uzbūvi, izskaidroju, kāpēc redze pavājinās, veicam dažus vingrinājumus. Tāds divu stundu maratons ar nelielu pauzīti. Ir bijuši cilvēki, kas pēc tam saka – paldies, Vija! Ieliek brilles kabatā un iet mājās… Taču tas, protams, nav pie mīnus piecām dioptrijām, bet pie pusotras vai divām. Viņi ir sapratuši, noticējuši un palaiduši vaļā to “es neredzu, es nevaru!”. Interesanti, ka redzes atgūšanas laiks nav tieši atkarīgs no mūsu vecuma un briļļu stipruma. Kāda sieviete 90 gadu vecumā gada laikā tika vaļā no lasāmām brillēm, apžilbšanas saulē un pastāvīgas acu asarošanas. Jāpiebilst, ka viņa absolūti ticēja metodes iedarbīgumam un regulāri veica vingrinājumus.