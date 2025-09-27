Vai ikvakara vīna glāze kļuvusi par ikdienu?
Esi vesels
Šodien 07:25
Desmit signāli, ka pienācis laiks pārdomāt attiecības ar alkoholu
Ja alkoholisma pazīmes vienmēr būtu viegli pamanāmas, daudzi spētu savlaicīgi tikt galā ar šo viltīgo slimību. Ja jūtat, ka lietojat alkoholu pārāk bieži vai lielos daudzumos, ir vērts turpināt lasīt.
Bieži satraucošie signāli paliek slēpti, it īpaši, ja zemapziņā jūs pat nevēlaties tos pamanīt. Tomēr, kad jūs beidzot apzināties, ka situācija ir ārpus kontroles, var būt jau par vēlu, un atveseļošanās kļūst daudz grūtāka.
Ir daudz vieglāk tikt galā ar alkoholisma problēmu tad, kad spēj savlaicīgi atpazīt brīdinājuma pazīmes. Tāpēc ir noderīgi novērot sevi un ieklausīties citu norādēs, ja viņi pievērš uzmanību jūsu uzvedībai. Visizplatītākie satraucošie signāli ir šādi:
- Jūs pielāgojat savu sociālo dzīvi alkohola lietošanai - dodat priekšroku pavadīt laiku ar draugiem, kuri dzer, nevis ar tiem, kas nelieto alkoholu.
- Jūs sākat dzert vēl pirms došanās uz ballīti vai bāru, attaisnojot to ar naudas taupīšanu, bet beigās tur izdzerat tikpat daudz.
- Jūs mēģināt samazināt dzeršanas apjomu vai attaisnojat to: "Tas bija tikai pie vakariņām" vai "Viegls alkohols taču navkā īsts alkohols".
- Jums rodas savi noteikumi - piemēram, vīnu vai alu jūs vairs neuzskatāt par īstu alkoholu, jo tie šķiet "pārāk vāji".
- Jūs bieži raizējaties, kā iztikt ikdienā vai stresa situācijās bez alkohola.
- Jūs pārsteidz, ja kāds atstāj dzērienu neizdzertu vai noliek atvērtu vīna pudeli "vēlākam laikam".
- Jums šķiet dīvaini, ka citi dzer lēnām, kamēr jūsu glāze ātri tukšojas.
- Fotogrāfijās jūs pamanāt, ka gandrīz katrā attēlā jūsu rokās ir alkoholisks dzēriens.
- Jūs neiedodat visas pudeles uzreiz pie atkritumu pieņemšanas vietas, bet sadalāt tās dažādās vietās, lai apjoms neizskatītos pārāk liels.
- Satiekot cilvēkus, kas ir pārstājuši dzert, jūs sev nodomājat, ka arī vēlētos tā darīt.
Ja vismaz viens no šiem signāliem jums ir pazīstams, iespējams, ir laiks nopietni pārdomāt alkohola lietošanas samazināšanu vai pilnīgu atteikšanos. Un, ja nepieciešams, nebaidieties meklēt palīdzību - atbalsts un savlaicīga iejaukšanās var mainīt ļoti daudz.