Skaidrā jau tas režīms nebija paciešams... kā cīņa pret dzeršanu beidzās kopā ar pašu PSRS

Lai gan varētu domāt, ka, tikuši paši pie savas valsts, latvieši dzeršanas netikumu metīs pie malas, dzīvē tā nenotika vis. To arī var saprast: kara un juku laiku, kā tagad teiktu, pēctraumatiskais stress lika sevi manīt, un daudzi ieradinājās glāzīti cilāt biežāk nekā vajadzētu. Tādēļ jau Satversmes sapulce 1920. gadā pavisam nopietni sprieda par to, vai brīvajā Latvijā nevajadzētu turpināt cara tētiņa ieviesto kārtību un saglabāt "sauso likumu". Deputātu vairākums tomēr bija izdarījis secinājumus no cariskās Krievijas bēdīgās pieredzes šajā jomā: tur kvalitatīva alkohola tirdzniecības aizliegums noveda pie tā, ka pilsoņi dzēra odekolonu, politūru un visu pārējo, kam bija klāt kaut nedaudz spirta, turklāt valsts budžets neko no tā visa neieguva. Tādēļ Latvija tomēr beigu beigās tomēr legalizēja alkohola ražošanu un tirdzniecību, taču vienlaikus noteica diezgan bargus naudas sodus par atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī un par alkoholisko dzērienu tirdzniecības pārkāpumiem. Ja tagad ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējiem liekas, ka paaugstināt sodus divas vai trīs reizes ir kaut kas šausmīgs, tad mūsu vecvectēvi piedzīvoja vēl krasāku soda naudas paaugstināšanu, jo sākumā par atrašanos publiskā vietā dzērumā sods bija vien desmit rubļu, bet pēc jauna likuma pieņemšanas 1920. gadā to palielināja līdz 10 000 rubļiem. Tātad tūkstoškārt! Tiesa, te gan jāņem vērā arī inflācijas faktors.