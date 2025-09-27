Renārs Zeltiņš jau pusgadu nelieto alkoholu
Šovmenis Renārs Zeltiņš, sasniedzot 42 gadu vecumu, atklāj, ka pārdzīvojis izdegšanu, zaudējis desmit kilogramus svara un atteicies no grādīgiem dzērieniem, ko pats nodēvējis par Lucifera eliksīru. Nu viņš sola rakstīt grāmatu.
Renārs Zeltiņš zināms ne tikai kā atraktīvs raidījumu un pasākumu vadītājs, bet arī “garšīgu tekstiņu” autors. Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", soctīklā "Instagram", kur Zeltiņam ir 108 tūkstoši sekotāju, viņa rakstnieka ķēriens saista gan ar ikdienības jestriem aprakstiem, gan aizkustinošiem epitetiem izkrāšņotām jūtu izpausmēm, runājot par savu mīļoto sievu Ievu un abu bērniem Emmu un Noa. Renārs ar savu pozitīvismu radījis allaž enerģijas piepildīta laimes lutekļa tēlu – šķiet, viņam dzīvē netrūkst itin nekā. Taču 14. septembrī, savā 42. dzimšanas dienā, Renārs Zeltiņš godīgi atzina, ka arī viņš ir “tikai cilvēks”, kam dzīve nav vien rožu lauks.
Lūk, ar kādām atklāsmēm Renārs raksturoja aizvadīto dzīves gadu: “Sirdī dun 24, taču pasē cipari šodien izvirpina rokādi. Jāsaka, ka aizvadītais gads ir bijis ārkārtīgi pleķains un plankumains. Šaušalīgi izdegu ziemas sezonā, tā, ka prāta tarantuli un mentālās kolorado vaboles manu ķermeni izrāpoja krustu šķērsu. Ar tonnu smagām galvassāpēm pavadīju savu dārgo vecmāmiņu tur, kur saule vienmēr lec. Atkal piedzīvoju emocionālo katarsi, Grīziņkalnā vadot "Kings of Air". Devos uz Svalbāru vienā no krutākajām dēkām nolinčot dēmonus un izraut štepseli no ikdienas haosa. Pabiju importā Turcijā, Parīzē, Gran Canaria, Kauņā, Lisabonā un Madridē. Nometu no sevis 10 kg miesas, 6 mēnešus nelietoju Lucifera eliksīru un atkal iemīlējos sportā. Plakstu priekšā tik skaisti plauka manas divas zelta pērles Emma & Noa, un es vēl kreftīgāk nostiprināju pārliecību, ka sievu mīlu bezgalīgi fantastiski. Šodien dzimšanas diena īpaši sakritusi ar Tēva dienu un Eiropas basketbola čempionāta fināldienu, kur jāvada noslēdzošās tiešraides. Manas divas mīļākās lietas – tēta statuss un basītis – vienā dienā. Tā arī ir mana dāvana, paldies visumam. Un paldies maniem vecākiem, manai burvīgajai Mammītei un manam sīkstajam Tētim par manu esību. Priekšā svaigas 365 dienas, kuru laikā es apsolos uzrakstīt grāmatu. Jūs jau sen to esat pelnījuši. Priekā, draugi!”
Jāpiebilst, ka savu tēvu, kurš, vecākiem šķiroties, dēla audzināšanā nepiedalījās, Renārs Zeltiņš savā apzinātajā dzīvē sastapa tikai pirms pāris gadiem. Iepriekš viņš tēvu pat nepazina, taču nu, kad viss ir izrunāts un saprasts, Tēva dienā viņš tēvu sumināja publiski.