Ķirurgs, kurš diendienā veic kuņģa samazināšanas operācijas: "Aptaukošanās ir kļuvusi par epidēmiju"
“Aptaukošanās ir plaši izplatīta slimība visā pasaulē, tagad tai jau ir epidēmijas apmēri,” vērtē Rīgas 1. slimnīcas ķirurgs Vjačeslavs Popkovs, kurš diendienā veic kuņģa samazināšanas operācijas.
Dažkārt vienīgā iespēja ārstēt aptaukošanos ir bariatriskā jeb kuņģa samazināšanas operācija. Tādu pacientu, kuri nevar zaudēt lieko svaru, mazāk ēdot un vairāk kustoties, kļūst arvien vairāk. Pēc šādas operācijas būtiski mainās dzīves kvalitāte un uzlabojas veselība.
Tikai aptaukošanās pacientiem
Kuņģa samazināšanas operāciju neveic jebkuram, bet gan cilvēkiem, kuru ķermeņa masas indekss (ĶMI) nav mazāks par 35. “Ja pie manis atnāk pacients, kura ĶMI ir nedaudz mazāks par 35, un viņš nav mēģinājis zaudēt lieko svaru, parasti iesaku vēl pusgadu vai gadu censties to izdarīt, jo pierādīts, ka pie šāda ĶMI ir iespējams zaudēt svaru bez ķirurģiskas iejaukšanās. Ķirurģija vienmēr ir pēdējais solis, ko izmanto, ja nevar palīdzēt ar konservatīvu ārstēšanu. Tas nozīmē, ka mēs operējam tikai tad, ja cilvēks dažādos veidos ir mēģinājis zaudēt svaru, bet tas nav izdevies,” stāsta ķirurgs.
Tomēr ir situācijas, kad operāciju gandrīz vienmēr plāno uzreiz. Tās saistītas ar likumu, ko medicīnā apzīmē ar skaitli 40, – ja cilvēks ir vecāks par 40 gadiem un viņa ĶMI ir virs 40, tad viņam noteikti ir slimības, ko izraisa liekais svars: paaugstināts asinsspiediens, izmaiņas glikozes vielmaiņā jeb prediabēts vai jau diagnosticēts cukura diabēts, muguras un locītavu saslimšanas, atvilnis, miega apnoja un citas.
No liela kuņģa pavisam mazs
Cilvēka ĶMI un veselības stāvoklis nosaka to, kādu bariatrisko operāciju ķirurgs viņam piedāvās. Ir vairāki operāciju veidi. Visbiežāk izmanto piedurknes tipa kuņģa samazināšanu un kuņģa apiešanas operāciju.
Piedurknes tipa kuņģa samazināšana nozīmē, ka kuņģis pēc operācijas vizuāli līdzināsies piedurknei. Veselam cilvēkam kuņģis izskatās, kā maiss, un operācijas laikā izgriež divas trešdaļas. Ja parasti kuņģa apjoms cilvēkam ar normālu svaru ir 500 ml, bet pārstiepta kuņģa ietilpība ir 1 l, tad pēc operācijas tas būs 150–200 ml ietilpīgs. Izgrieztajā kuņģa daļā ir tā saucamā apetītes zona, kurā izdalās hormons grelīns, tāpēc, pat patērējot mazu pārtikas apjomu, pēc operācijas cilvēkam nerodas sajūta, ka viņš nav paēdis, lai arī porcijas kļuvušas krietni mazākas. Šādu operāciju iesaka cilvēkiem, kuru ĶMI ir robežās no 35 līdz 40 un kuriem nav blakus saslimšanu, kas saistītas ar aptaukošanos, lai gan paaugstināts asinsspiediens ir visiem aptaukošanās pacientiem, bet svarīgi, lai asinsspiediens tiktu kontrolēts ar medikamentiem.
Šī tipa bariatriskā operācija ir vienkāršāka, jo ķirurgs tās laikā nepārveido kuņģa-zarnu traktu.
Kuņģa apiešanas operācija ir metabola ķirurģiska iejaukšanās. Ko tas nozīmē? Cilvēka tievā zarna ir vidēji trīsarpus metru gara, un tajā notiek uzturvielu uzsūkšanās. Pētījumos ir pierādīts, ka cilvēkam pilnīgi pietiek ar divām trešdaļām no tievās zarnas, tāpēc šīs operācijas laikā no aprites izslēdz trešdaļu tievās zarnas. Tā paliek vēdera dobumā, bet tajā vairs nenotiek uzsūkšanās, tātad paliek tievā zarna visā tās garumā, tomēr šīs zarnas funkciju pilda tikai daļa orgāna. Tieši tas pats notiek ar kuņģi – to sadala divās daļās, lielāko daļu izslēdz no aprites, bet tajā turpinās kuņģa sulas un citu gremošanas traktam nepieciešamo vielu ražošana, savukārt maltītes turpmāk uzņem pavisam maziņš kuņģis, kura ietilpība ir aptuveni 60 ml. Šo operāciju veic pacientiem, kuru ĶMI ir lielāks par 40 un kuri cieš no blakus saslimšanām, kas saistītas ar aptaukošanos.
Pētījumos ir pierādīts, ka gadu pēc šādas operācijas pacientam ar otrā tipa cukura diabētu slimība vai nu pāriet pavisam, vai krietni uzlabojas veselības stāvoklis; ja iepriekš bija nepieciešams insulīns, tad tā deva kļūst daudz mazāka. Tā kā šīs operācijas laikā ķirurgs maina kuņģa-zarnu trakta anatomiju, riski ir lielāki.
Nepieciešama sagatavošanās
Plānveida operācijai vienmēr nepieciešams sagatavoties. Ja iespējams, pirms tam vēlams zaudēt 3–5 kg; tas krietni atvieglos ķirurga darbu. “Visiem aptaukošanās pacientiem ir aknu hepatoze jeb taukainā akna, kas aknu padara cietu un lielāku. Zaudējot dažus kilogramus, akna kļūst mīkstāka un mazāka. Operācijas laikā nepieciešams nedaudz piepacelt aknas kreiso daivu, bet ir situācijas, kad akna ir tik liela, ka to nav iespējams izdarīt. Tad operāciju nākas pārtraukt, jo pastāv risks, ka akna plīsīs,” skaidro ķirurgs Vjačeslavs Popkovs.
Tāpat pirms operācijas ar medikamentiem jāsamazina asinsspiediens, ja tas ir paaugstināts. Dažkārt cilvēkiem ar otrā tipa cukura diabētu pirms operācijas palielina injicējamā insulīna daudzumu.
Cik drīz varēs tikt mājās?
Bariatriskās operācijas veic laparoskopiski – ķirurgs izdara piecus salīdzinoši īsus griezienus, pa kuriem vēdera dobumā ievada instrumentus un veic operāciju. Tas pēcoperācijas periodu padara daudz vieglāku un atveseļošanos ātrāku. Jau operācijas dienas vakarā pacientam jāceļas kājās un mazliet jāpakustas, jāaiziet vismaz līdz tualetei, lai veicinātu asinsriti un neveidotos trombi. Ja viss ir kārtībā, slimnīcā parasti jāpaliek vēl divas dienas pēc operācijas. Kad pacients dienā var izdzert 1 ½–2 l ūdens, viņu var izrakstīt no slimnīcas. Ja cilvēks nevar izdzert tik daudz ūdens, tad slimnīcā jāpaliek ilgāk, un šķidrumu kompensē, to ievadot vēnā.
Alkoholam un cigaretēm – nē!
* Pirmo nedēļu pēc operācijas uzturā drīkst lietot tikai šķidru pārtiku; ir pieejams plašs uzturvielu pulverveida piedāvājums. Tie satur visas nepieciešamās olbaltumvielas, šķiedrvielas, ogļhidrātus. Sākot ar otro nedēļu, var ēst blendētu pārtiku.
* Pēc kuņģa samazināšanas operācijas visu atlikušo mūžu iesaka atturēties no alkohola vai arī to lietot nelielās devās, jo ir pierādīts, ka pēc bariatriskām operācijām ātrāk veidojas alkohola atkarība, tāpēc ka būtiski mainās uzturvielu uzsūkšanās. Īpaši tas attiecas uz kuņģa apiešanas operāciju.
* Tāpat neiesaka lietot gāzētus dzērienus, jo kuņģa augšdaļā vairs nav vietas gaisam, kā tas bija līdz šim, līdz ar to, dzerot gāzētos dzērienus, var būt pastiprināta atraugu veidošanās un žagošanās.
* Daļa bariatrisko ķirurgu atsaka kuņģa apiešanas operāciju cilvēkiem, kuri smēķē, jo ir augsts risks, ka vietā, kur mazais kuņģis ir savienots ar tievo zarnu, veidosies čūlas, kas asiņos.
* Jau mēnesi pēc operācijas jāsāk aktīvi kustēties – var katru dienu doties pastaigās, nūjot, braukt ar velosipēdu, skriet, slēpot vai peldēt
Zaudē 80 % no liekā svara
Gada laikā pēc operācijas cilvēks pazaudē 80 % no liekā svara, tāpēc šajā periodā jābūt pastāvīgā uztura speciālista uzraudzībā. Lai kontrolētu vitamīnu un mikroelementu līmeni organismā, analīzes jānodod vismaz reizi divos mēnešos. Visiem pacientiem pēc bariatriskās operācijas obligāti papildus jālieto vitamīni un mikroelementi. Pret šo jautājumu nedrīkst izturēties vieglprātīgi, jo, piemēram, tādas problēmas kā zobu kustēšanās un matu izkrišana ir saistīta tieši ar vitamīnu un mikroelementu trūkumu.
Cik tas maksā?
Operācija vidēji maksā 4000 eiro.
Latvijā par valsts līdzekļiem šādas operācijas neveic, izmaksas nekompensē arī apdrošināšanas sabiedrības. Skandināvijā bariatriskās operācijas finansē valsts, jo to izdarīt ir lētāk, nekā pēc tam apmaksāt kompensējamās zāles un slimības lapas. Arī Lietuvā situācija ir labāka nekā pie mums – tur valsts kompensē aptuveni pusi izmaksu.